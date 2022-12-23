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ЖК «Верево Сити» - первые корпуса введены в эксплуатацию

В Гатчинском районе введены в эксплуатацию первые 4 корпуса ЖК «Верево Сити».

Рубрики:  Общество

Комитет стройнадзора и экспертизы Ленинградской области выдал разрешения на ввод в эксплуатацию 4 корпусов жилого комплекса в деревне Малое Верево.

В рамках проекта, застройщиком ООО «Строй Бизнес Групп» предусмотрено ещё 6 корпусов, срок сдачи - декабрь 2023 года.

Фото: Комитет стройнадзора и экспертизы Ленинградской области