ЖК «Верево Сити» - первые корпуса введены в эксплуатацию
В Гатчинском районе введены в эксплуатацию первые 4 корпуса ЖК «Верево Сити».
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Комитет стройнадзора и экспертизы Ленинградской области выдал разрешения на ввод в эксплуатацию 4 корпусов жилого комплекса в деревне Малое Верево.
В рамках проекта, застройщиком ООО «Строй Бизнес Групп» предусмотрено ещё 6 корпусов, срок сдачи - декабрь 2023 года.
Фото: Комитет стройнадзора и экспертизы Ленинградской области
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