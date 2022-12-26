Ленобласть запускает расширенный скрининг новорожденных

Расширенный скрининг, как и прежде, проводится в перинатальном центре, роддоме, или в больнице на второй день после рождения. Взятие крови проводится из пяточки малыша – процедура практически безболезненна и не травмирует ребенка.

«Исследование помогает установить редкие наследственные заболевания, лечение которых необходимо начать как можно раньше. Именно в этом случае большинство из них поддается эффективной терапии. Скрининг проводится абсолютно бесплатно и уже на пятый день известны его результаты», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

На проведение тестирования в 2023 году в Ленинградской области из регионального бюджета направлено более 16 млн рублей и столько же из федерального.

При помощи тестирования можно узнать о таких заболеваниях, как муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия, врожденный гипотериоз, адреногенитальный синдром, первичные иммунодефициты и другие. В случае выявления одного из них, необходимо будет пройти подтверждающую диагностику, а затем врач поможет выбрать правильную тактику лечения.