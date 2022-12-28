«Радости для души» от Игоря Смирнова

На выставке «Радость для души» представлены уникальные образцы расписных глиняных игрушек из самых разных регионов России. Здесь можно увидеть экспозиции с филимоновской, дымковской, новоторжской (тверской), каргопольской игрушкой. Представлены также ярославская майолика и гжель.

- Это не просто глина, не просто игрушки, и это не просто гжель из сувенирного магазина, - говорит Игорь Смирнов. - Все эти экспонаты — авторские работы. На этих произведениях стоит авторский знак - фирменное клеймо. За каждой такой игрушкой — имя мастера, который сделал ее своими собственными руками.

Подробнее об особенностях каждого народного промысла, представленного на выставке, можно будет услышать на тематических лекциях Игоря Смирнова, которые будут проходить в музее города Гатчины в январе и феврале 2023 года.

Помимо глиняных игрушек на выставке можно познакомиться с живописными работами из коллекции Игоря Смирнова. Как он говорит, именно с картин и началось его собирательство.

- Я собираю свою коллекцию уже 45 лет, и каждый из этих экспонатов дорог для меня, - рассказал Игорь Борисович. - Историей искусства я увлекался еще со студенческих лет. Проходил курс по искусству в Эрмитаже и Русском музее. Наверное, это стало толчком к моему собственному собирательству.

Первой картиной в коллекции Игоря Смирнова стал его собственный портрет, который написал его друг в 1976 году. Некоторые полотна были приобретены на первых художественных аукционах, которые проходили в Гатчинском Доме культуры в 1980-х годах. Среди них, например, прекрасный «Осенний натюрморт» Игоря Рябикина, который обучался живописи в изостудии при Доме культуры.

В коллекции Игоря Борисовича много работ его добрых друзей и знакомых из Гатчины и Гатчинского района. Среди них — ранние работы Ивана Радюкевича, живопись Александра Гофмана, Александра Златкина, Анатолия Гришанцева, Геннадия Васильева.

В день открытия выставки Игорь Борисович провел свою первую лекцию из цикла «Национальное достояние России». Название ее было слегка провокационным - «Синдром Плюшкина. Страсть собирательства». Свой рассказ Игорь Борисович начал с рассуждения о том, почему этот гоголевский образ из «Мёртвых душ» стал нарицательным, и какими чертами автор наделил литературный и психологический портрет Плюшкина.

Как оказалось, у литературного Плюшкина был реальный «двойник» — однофамилец, страдающий подобным «синдромом» собирательства. Им оказался Фёдор Михайлович Плюшкин (1837-1911) - почетный житель Пскова, потомственный купец Первой гильдии, благотворитель и член Псковского археологического общества.

Фёдор Михайлович был страстным коллекционером необычных и редких предметов. Современники называли его «всеядным собирателем», упрекая в том, что рядом с сокровищами у него хранится всякая «дребедень». Но, как мы знаем, история уже неоднократно доказывала, что спустя много лет именно такая «дребедень» обретала немалую ценность или становилась важным документом.

Как говорит Игорь Смирнов, собирая, Плюшкин познавал этот мир, открывал его для себя. Чего только не было в его собрании — от газетных вырезок до золота и серебра, редких рукописей, уникальных древностей и полотен знаменитых художников! У Фёдора Михайловича была уникальная этнографическая коллекция, а его нумизматическое собрание было самым богатым в России (богаче, чем в Эрмитаже!)

К концу жизни Фёдора Плюшкина эта коллекция приобрела поистине космический масштаб — около миллиона экземпляров! Чтобы «не прятать свой свет под спудом», Плюшкин устроил в своем псковском особняке частный музей, где его коллекцию могли увидеть все желающие.

К сожалению, эта уникальная коллекция была фактически утрачена. После кончины Плюшкина его близкие, по его завещанию, попытались передать это собрание государству. Но началась война, а за ней — революция с ее хаосом и совсем другими задачами. Бесценные экспонаты сначала затерялись при передаче, а потом стали расходиться по самым разным музеям. Огромная их часть была утрачена во время войны. Сегодня известно только о десяти процентах сохранившихся артефактов из коллекции Плюшкина.

Подчеркивая важность частного собирательства и коллекционирования, Игорь Смирнов добрым словом помянул и современных «Плюшкиных» из Гатчины, которые занимаются историческим собирательством. Среди них такие энтузиасты, как Сергей Павлов (музей старой советской техники «Капсула времени») и Геннадий Панёв (музей истории военной авиации).

Полюбоваться экспонатами из коллекции Игоря Смирнова и послушать его замечательные рассказы можно будет в рамках цикла его лекций «Национальное достояние России».

Приводим здесь расписание этих встреч:

5 января, 14.00. Русская глиняная игрушка

14 января, 14.00. Гжель

21 января, 14.00. Живопись и графика из собрания И.Б. Смирнова

28 января, 14.00. На каком языке мы говорим?

4 февраля, 14.00. «Пока лежит поперек лавки». Традиционные ценности и система воспитания.

Юлия Лысанюк