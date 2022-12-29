Юрий Калугин: «Этот театральный год был хорошим»

Спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова – премьера 2022 года. После выхода на сцену постановка была отмечена дипломом Международного многожанрового онлайн-конкурса культуры и искусства «Браво». 9 декабря спектакль с успехом был показан на малой сцене театра им. В.Ф. Комиссаржевской на «Рождественском параде». Это один из старейших фестивалей Петербурга – в этом году он прошел уже в 29 раз. Гатчинский театр «За углом» конкурировал с коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Архангельска, Уфы, Новосибирска, Перми, Сургута, Нового Уренгоя и Баку.

Главный режиссер театра-студии «За углом» Юрий Калугин подвел итоги уходящего года и поделился планами на следующий:

- Этот театральный год был хороший. Мы выпустили несколько взрослых спектаклей, в том числе «Старшего сына» по Вампилову, «Фотоснимок» по Тонино Гуэрре. Сделали новые спектакли для детей – «Маленькая колдунья», «Василиса и Баба Яга» и новогодний «Сюрприз Деда Мороза», который будет идти все праздники – до 6 января.

Было много фестивалей, на которых мы получили призы и высокую оценку жюри. В июле мы съездили в летний театральный центр «Ольхон» – на остров Ольхон на Байкале, отвезли туда спектакль «Не любо – не слушай» по сказкам Степана Писахова и получили приз за лучший дуэт и освоение прозы.

- Что это за фестиваль?

- Это совершенно особенный фестиваль. В том числе и благодаря месту проведения: на Байкале – уникальная атмосфера, и чтобы это понять, надо там побывать. На фестивале театральные коллективы играют свои спектакли кто где: кто на берегу озера, кто в лесу. Мы нашли заброшенный покосившийся сруб и возле него сыграли свою сказку – на закате байкальского солнца. Зрители сидели на косогоре на досках от забора – там, где раньше был огород. В конце водили общий хоровод вместе со зрителями.

Члены жюри не сделали нам ни одного замечания, но мы выбились из общего ряда. В этот раз в фестивале принимали участие, в основном, детские театры. Взрослых было только два: наш и принимающей стороны – иркутского театра. Хотя спектакль у нас был вполне детский, судили нас «по-взрослому» – для объективности. Мы выиграли номинацию «Лучший актерский дуэт» в исполнении наших актрис Ларисы Ковель и Ольги Садоменко.

Также в этом году на открытом региональном театральном фестивале «Тарарабумбия» в Петербурге наш спектакль «Просто Чехов» завоевал диплом лауреата I степени.

И совсем недавно на конкурсе чтецов в Отрадном артист театра-студии «За углом» Сергей Харитонов получил Гран-при.

- Что читал?

- Это был конкурс взрослых коллективов, и не все попали в формат. Сейчас многие выбирают современных авторов, а современные авторы не всегда пишут художественно – в отличие от Тургенева и Чехова. Сергей Харитонов читал рассказ Чехова «Забыл», который принес ему настоящий успех.

- Расскажите, пожалуйста, про «Рождественский парад».

- Мы в очередной раз участвовали в этом старейшем международном фестивале. Показ проходил на малой сцене театра им. Комиссаржевской, и нашим артистам было очень удобно играть этот спектакль – малая сцена ненамного больше нашей в Доме культуры, туда органично вписались декорации, артистам было комфортно. Публика ушла растроганная. Мы получили прекрасные отзывы.

- Конкуренция большая была?

- В конкурсном показе участвовало 20 спектаклей, а заявки подавали 60. С международным форматом сейчас не очень складывается, а Россия на фестивале была представлена хорошо – участников было много из разных городов. Мы получили приз за лучший спектакль фестиваля. Кроме нас, таких было еще четыре. Жюри выбрало нескольких победителей, потому что у всех – разные жанры, разные способы выражения.

- «Старший сын» в театре «За углом» – комедия, которая сильно отличается от знаменитого советского фильма. Как вы считаете, вам удалось воплотить замысел драматурга?

- Спектакль, что называется, сложился. Изначально Сергей Харитонов, исполняющий роль Сарафанова, убедил меня, что эту пьесу надо ставить. Я стал читать текст и обнаружил многое, что не попало в фильм. Например, такой нюанс: главный герой – кларнетист Сарафанов – два года был капитаном артиллерийской батареи гаубиц и потерял музыкальный слух. Из-за этого он фактически лишился профессии. Это трагедия убитого таланта. Но пьеса все-таки комедийная, про отношения между людьми, специфику которых можно понять только в разрезе того исторического периода – послевоенного времени, когда люди принимали чужих детей как родных. «Старший сын» – это почти рождественская история с хорошим концом.

- Юрий Алексеевич, расскажете о планах на грядущий год?

- Все планы раскрывать не буду. К праздникам мы поставили новогоднюю сказку для детей «Сюрприз Деда Мороза». А впереди – новые пьесы. Предположительно, в феврале выйдет премьера спектакля «Носферату» по пьесе Николая Коляды. Это ироничная история, где много «правды жизни» – того, чего практически не осталось на телевидении, даже в хороших детективах. Коляда написал больше сотни пьес. Он очень тонко чувствует простых людей и понимает, что за каждым человеком существует огромный мир, ни на что не похожий. За счет этого его пьесы не сходят со сцены – там есть что играть.

- Что-то из старого репертуара оставите в уходящем году?

- У нас поставлено около двух десятков взрослых спектаклей и восемь детских. Многие из них идут годами, потому что не теряют своей актуальности, публика на них ходит – например, на «Старую зайчиху» по пьесе Коляды, на «Женскую логику» по рассказам Тэффи и Аверченко. Какие-то спектакли возобновляем, потому что меняется актерский состав. А некоторые постановки отмирают сами по себе. Так, мы перестали ставить «Русский ледниковый период» – он слишком тяжелый для существующей реальности. В новом году посмотрим, какие возникнут идеи, что предложат сами артисты. Точки зрения не всегда совпадают, у всех свое видение. В общем, время покажет…

Екатерина Дзюба