Как Россия будет отдыхать в 2023 году

В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим. Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 24 февраля и 8 мая. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года. Кроме того, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября 2023 года.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что сейчас в стране достаточно праздников - в этом году 14. Это только те, которые приходятся на рабочие дни. Такое же количество праздничных дней в Германии, Италии и Испании. Только Япония опережает нас, там 16 праздничных дней, говорит Сафонов.

Он подчеркивает: введение дополнительных нерабочих дней - это сокращение ВВП и необходимость для работодателей изыскивать дополнительные средства на оплату нерабочих дней, а на беспрерывных производствах оплачивать работу в двойном размере. "В условиях снижения ВВП дополнительный праздник - прямой вычет из бюджетов от непоступивших налогов, из доходов компаний", - считает Сафонов.

«Российская газета»