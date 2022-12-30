Награды ― в канун Нового года

«Благодаря вашему труду, труду всех жителей Ленинградской области наш регион и в нынешней ситуации санкций остается в числе лучших в России в социальной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, администрировании и государственном управлении. Мы прирастаем в инвестициях, мы выполнили план по доходам в бюджет, а значит, у нас будет возможность выполнить наши обязательства по расходам. Мы помогаем нашим подшефным территориям на Донбассе, поддерживаем мобилизованных и их семьи. Дух команды 47, который нам удалось воплотить в этом году, должен оставаться с нами на протяжении 2023 года. Впереди много работы. Еще раз поздравляю всех награжденных за ваше служение, за ваш трудовой подвиг. В этих наградах ― вклад ваших трудовых коллективов. С наступающим Новым годом, мирного неба над головой», ― пожелал всего самого лучшего землякам Александр Дрозденко.

Глава региона с гордостью отметил, что в год 95-летия области успехи жителей области достойно отмечены большим количеством федеральных наград. Награды президента России получили 56 человек, ордена – 22, награды правительства России — более 200 человек.

В ходе церемонии правительственные и региональные награды, звания, благодарности получили ученые, медики, аграрии, школьники, особым вниманием отмечены те, кто помогает людям в трудных ситуациях.

Среди награжденных ― Платон Журавлев, ученик Отрадненской средней школы. Губернатор передал ему награду за выход в финал Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами», его видеоролик о гимне России и гимне Ленинградской области занял третье место.

Знаком отличия Ленинградской области «За заслуги перед Ленинградской областью» награжден епископ Кронштадтский, игумен Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры Назарий (Лавриненко Николай Алексеевич).

Серии наград удостоены представители науки, внесшие вклад в развитие Ленинградской области.

Медали «За заслуги в освоении атомной энергии» удостоен Сергей Смольский – заместитель директора Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», медали «За взаимодействие» ― Сергей Евтюков, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области награждены ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Сергей Багненко и ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов.

У ведущих медицинских вузов и Ленинградской области идет постоянное взаимодействие.

Так при научном, клиническом кураторстве ректора педиатрического университета, главного неонатолога Минздрава России, шло строительство Перинатального центра в Гатчине. Ежедневно в стационар университета поступают областные дети, около трети наших пациентов, более 10000 человек, с разными болезнями, направляются из области.

В Первом медицинском университете у региона ― базовая кафедра общей врачебной практики (семейной медицины), её заведующая ― главный внештатный специалист Ленинградской области. Ректор вуза в период пандемии COVID-19 оказал областному комздраву содействие при разработке системы маршрутизации больных.

За социальное служение нарождены почетной грамотой президента РФ ― директор профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» Ирина Дрозденко, начальник военно-учетного стола Тихвинского района Ольга Бачинина, медалью Уполномоченного по правам человека РФ «Спешите делать добро» – Оксана Громова, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, нуждающихся в представительстве своих интересов.