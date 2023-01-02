Следователи заинтересовались «Дачей» в Вырице

В Следственный комитет через социальные сети обратился неравнодушный пользователь с просьбой принять меры в отношении должностных лиц, ответственных за сохранение объекта культурного наследия – «Дача», расположенного в поселке Вырица Гатчинского района. Указывается, что в 2021 году Ленинградский филиал АО «Почта России» в соответствии с планом органов местного самоуправления обязан был выполнить ремонтные работы в здании, однако до настоящего времени они не произведены, что может привести к разрушению исторического памятника и его утрате.

В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.