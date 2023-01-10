Охотничий надзор и контроль в действии

Промежуточные итоги охотничьего сезона, который должен завершиться в феврале, обсудили на аппаратном совещании в правительстве Ленинградской области.

«В сфере организации охоты для нас очень важна контрольно-надзорная деятельность. Ленинградская область несет серьезную охотничью нагрузку из-за соседства с мегаполисом и мы верно поступили, что поделили область на охотугодья, у нас есть возможность спросить за конкретные территории с юридических лиц, которые там работают. Это позволяет нам четко и оперативно контролировать ситуацию. Мы будем продолжать и усиливать контроль и проверки», ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2022 году в ходе государственного охотничьего контроля проведено 2 084 выездных обследования угодий, составлено 295 протоколов об административных правонарушениях, 91,4% нарушителей уже привлечены к ответственности.

Глава региона также отметил достижения в 2022 году по взиманию штрафов на возмещение ущерба природе. В бюджет Ленинградской области за 2022 год в счет возмещения ущерба, нанесенного объектам животного мира, поступило 15,7 млн рублей, на 91% больше, чем в 2021 году.

Общая площадь охотничьих угодий Ленинградской области составляет 7 280 тыс. га, охотхозяйственную деятельность ведет 91 субъект, в регионе зарегистрировано 185 тыс. охотников (из них 131 тыс. – жители Санкт-Петербурга и 54 тыс. – Ленинградской области), охрану животного мира обеспечивают 406 инспекторов комитета по животному миру и охотхозяйств.