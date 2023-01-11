Взгляд «Скорой»: культурный Новый год

- Мы опасались наслоения пика эпидемии гриппа на новогодние праздники. В этом случае нагрузки были бы колоссальные. Не надо забывать, что наши сотрудники тоже болеют, и в пик эпидемии, который пришелся на середину декабря, примерно треть работников «Скорой» была на больничном. Остальным приходилось работать «за себя и за того парня». Если бы эта ситуация повторилась в новогодние праздники, все было бы весьма проблематично: прогнозировать, сколько наших работников уйдет на больничный, невозможно.

К счастью, эти опасения не оправдались: пик эпидемии гриппа закончился как раз перед Новым годом.

- Что это за грипп? Насколько он тяжел и чреват осложнениями?

- В народе он известен как свиной грипп. Лет десять назад этот грипп уже был, мы знаем, как с ним бороться. В этот раз он не вирулентный – не тяжелый по своему течению, но очень контагиозный, т.е. заразный. Если вирус попадает в семью, болеют все. Тут не убережешься, даже выполняя классические предписания: изолировать больного, выделить ему отдельную посуду, дезинфицировать и проветривать квартиру.

Особенно страдали дети. В период вспышки в Гатчине болело колоссальное количество детей, к которым вызывали «Скорую помощь» из-за высокой температуры. Но течение болезни даже у детей не тяжелое. Нам есть с чем сравнить: за два года мы намучались с ковидом, у которого совершенно другие характеристики.

- А травмы из-за гололеда в праздники были?

- Да, к Новому году эпидемия утихла, но испортилась погода. Началось потепление, пошел дождь, который тут же замерзал, и на дорогах появилась гололедица. Это повлекло за собой серьезный уличный травматизм, переломы. К коммунальным службам претензий нет – они регулярно посыпали тротуары, но за ночь дожди все это смывали, люди выходили утром на улицу и падали. И хорошо, если после этого попадали в травмпункт, а не в травматологическое отделение.

А когда грянули морозы, начались отморожения. Человек пять мы отвезли в больницу с общим переохлаждением и отморожением конечностей. Не рекомендуется сейчас пить и валяться в сугробе. Когда на улице под минус двадцать, с ветром, переохлаждение организма наступает буквально через полчаса. Удачно, если прохожие вовремя заметят, а упадет такой товарищ без чувств где-нибудь за мусорными баками – его и не видно. Повезло не всем, но смертельных случаев в этот раз не было. Было серьезное переохлаждение – до реанимации. По счастью, морозы быстро закончились.

- Чем ознаменовалась новогодняя ночь?

- Ночь с 31-го на 1-е, как правило, проходит достаточно спокойно и ничем особенным не выделяется. Раньше было повальное увлечение петардами, что влекло за собой много ожогов – «Скорую» часто вызывали. В этом году мы не выезжали ни на один термический ожог, не было пострадавших ни от петард, ни от салютов.

Но зато наблюдалось достаточно много, в том числе и в новогоднюю ночь, химических ожогов глаз. Народ увлекся перцовыми баллончиками и нещадно поливал друг друга. Видимо, при каждом уличном конфликте тут же следовало применение баллончика. С медицинской точки зрения это не так страшно, можно, в принципе, и без «Скорой помощи» обойтись – просто как следует промыть глаза проточной водой. Но люди с перепугу вызывают «Скорую». Не имея возможности промыть глаза на улице – нет у нас такого количества воды в машине, мы доставляем пострадавших в травмпункт. Там промывают глаза и отпускают.

- Новогодняя ночь прошла спокойно, а дальше – длинные праздники?

- Первого и второго января всегда затишье. Наплыв пациентов начинается обычно третьего-четвертого числа: панкреатиты, холециститы, гастриты и все, что связано с проблемами желудочно-кишечного тракта. Это вызвано перееданием и нарушением диеты у того, кто должен ее придерживаться. Что удивило! В новогодние праздники мы выезжали на желудочно-кишечные кровотечения в массовом количестве. За 34 года работы я такого не припомню.

- С чем это связано?

- Трудно сказать. Скорее всего, имело место сочетание хронических заболеваний, в том числе язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, и грубого нарушения диеты. Может быть, язвенники позволяли себе лишнюю рюмку водки, которая им категорически запрещена. Потому что отравлений некачественными спиртными напитками – того, что сплошь и рядом встречалось в 90-е годы – в городе нет.

Кстати, многие такие кровотечения закончились летальным исходом: и до нашего прибытия, и в присутствии «Скорой» – не успевали спасать, и после госпитализации. К нам на станцию возвращаются сопроводительные талоны, которые мы передаем в больницу вместе с пациентами, и я имею возможность отследить и заключительный диагноз, и посмертный эпикриз.

- Завершились праздники на более мажорной ноте?

- Числа седьмого-восьмого пошли судорожные синдромы. Многие ведь начинают отмечать Новый год не с 31 числа, а уже с 25 декабря, не вдаваясь в религиозные нюансы: праздник ради праздника. Поэтому к концу длинных выходных наступает длительный абстинентный синдром. И это уже алкоголизм – когда человек начинает пить в католическое Рождество, а «Скорую» на абстиненцию вызывает в православное.

- Вы таких госпитализируете?

- В госпитализации граждане с судорогами, как правило, не нуждаются. Мы приезжаем, выполняем необходимые манипуляции и оставляем пациента дома – приходить в себя.

Но после череды вызовов на судороги начинается волна острого алкогольного психоза. И вот этих мы уже доставляем в Дружносельскую психиатрическую больницу. Там психиатры-наркологи выясняют: делирий это (белая горячка) или другие сумеречные состояния.

Кстати, судя по картам вызовов, перед нашей «Скорой» к этим больным приезжала частная наркологическая служба – выводить из запоя. У коммерческих наркологов сейчас золотое время, они в большом количестве ставят свои капельницы, а после них приезжаем мы – доделываем то, что они не доделали, и отвозим, куда положено. И, между прочим, ошибается тот, кто думает, что праздники завершились: волна алкогольных психозов будет усиливаться – впереди у нас старый Новый год, а за ним – Крещение.

Но вызовов на абстинентный синдром стало меньше. Возможно, люди обходятся народными средствами, рецептами из интернета. Это вообще не лучший вариант – вызывать «Скорую», медикаментозными средствами абстиненция снимается на короткое время. А дальше? Нужно пить отвары и настои.

- Как отличить абстиненцию от интоксикации?

- Рвота – это первый признак алкогольной интоксикации. Здесь человеку самому не справиться, нужна медицинская помощь. А головная боль, тремор, судорожные подергивания должны сниматься самостоятельно.

- Сергей Анатольевич, работники «Скорой помощи» лучше всех знают, как гатчинцы встречают этот волшебный праздник. За 34 года работы вам есть с чем сравнить. Какова все-таки тенденция?

- Каждый последующий Новый год мне нравится больше предыдущего. В целом, различного рода алкогольных травм, хулиганских выходок стало гораздо меньше, чем пять-семь лет назад. Население становится культурнее. И мои сотрудники это отмечают, и я, когда проверяю карты вызовов. Если бы мне дали эти карты вызовов и не написали дату, я бы не отличил эту новогоднюю ночь от других абсолютно рядовых ночей.

- Вернемся к эпидемии гриппа. Чего, по-вашему, следует ожидать?

- Эпидемия гриппа еще не ушла, и непонятно, в какую сторону она пойдет – закончится, или опять будет вспышка. Пока ситуация радует. Если во время пика на гатчинскую станцию скорой помощи поступало более 200 вызовов в сутки, и 50-60 из них – к детям, то сейчас к детям поступает по 14-18 вызовов. К взрослым «Скорую» вызывают реже, и это правильно: детям нужно повышенное внимание, особенно в возрасте до трех лет – у них очень быстро развиваются осложнения.

По вызову на высокую температуру максимальные задержки «Скорой» в праздники, как правило, не превышали двух часов. Наши диспетчеры – опытные фельдшеры, много лет отработавшие на линии, и до приезда «Скорой» они дают рекомендации. По разговору с абонентом они понимают состояние больного. Если температура с рвотой, с одышкой – это одно, если просто высокая температура – другое. Диспетчеры рекомендуют, что принять, но, если человек настаивает, мы обязаны принять вызов. Задачи скорой – своевременно прибыть и оказать медицинскую помощь на месте либо госпитализировать пациента. Либо сделать и то, и другое. Каждый вызов должен получить логическое завершение, и мы за этого больного должны быть спокойны.

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить коллег из амбулаторно-поликлинической службы. В этом году они впервые создали бригады неотложки на новогодние праздники и очень нам помогли. Были организованы две выездные бригады неотложной службы при поликлиниках, которые работали со 2 по 8 января. Они обслуживали весь город и близлежащую территорию в Гатчинском районе, оказав нам колоссальную помощь. Большое спасибо всем, кто работал в этих бригадах.

Беседовала Екатерина Дзюба