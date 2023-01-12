Прокуратура на защите прав всех, кто в ней нуждается

Согласно наделенным полномочиям прокуратура всегда действует на основании Конституции и защищает закон. На уровне субъекта федерации (в данном случае – Ленинградской области), под ее наблюдением находятся даже такие социальные институты, как региональные и муниципальные органы власти, правоохранительные органы, не говоря уже о том, что под прокурорским вниманием находится обеспечение прав человека даже в местах заключения. В сферу заинтересованности прокуратуры включены органы управления коммерческих и некоммерческих организаций. Недаром гражданами прокуратура подчас рассматривается, как последняя инстанция, способная восстановить справедливость и нормы закона.

В феврале 2022 года на должность прокурора Ленинградской области был утвержден Сергей Жуковский. В конце года он поделился с журналистами своим мнением о некоторых аспектах прокурорской работы, которая осуществлялась на территории региона.

Прокурор – правозащитник в судах

В Ленобласти за правозащитную деятельность в гражданских и арбитражных судах отвечает специальный отдел прокуратуры. Причем, присутствие прокурора придает особую социальную значимость процессу.

- Прокурор всегда стоял на страже прав наиболее незащищенных граждан, интересов общества и государства. Если человека незаконно выселили из квартиры, куда он пойдет? Куда обратиться работникам, если нарушаются их трудовые права? Кто отстаивает интересы граждан, государства, субъекта РФ и любого муниципального образования в делах, касающихся вырубки леса или загрязнения окружающей среды? Именно прокуратура, – поясняет Сергей Жуковский.

Прокурор Ленобласти акцентировал внимание на том, что, помимо наказания виновных за то или иное нарушение или даже преступление, крайне важно обеспечить восстановление нарушенного права, устранение его последствий и возмещение причиненного вреда. По словам прокурора, реальная защита интересов потерпевшего может быть достигнута в рамках реализации полномочий прокурора в гражданском и арбитражном судо-производстве и прежде всего – путем предъявления в суд иска в защиту частных либо публичных интересов.

Формы участия прокурора в судебных процессах

Сергей Жуковский рассказал, что участие представителей государственного правового надзора в судебных разбирательствах возможно в различных формах. В частности, прокурор имеет право направлять иски и заявления в защиту прав граждан:

• на труд и его полную и своевременную оплату,

• на жилье,

• образование,

• охрану детства и материнства,

• социальное и пенсионное обеспечение,

• законных интересов неопределенного круга лиц и публичных образований.

В сентябре 2015 года Кодекс административного судопроизводства РФ наделил прокуроров полномочиями обращаться в суды за защитой нарушенных прав граждан в публичной сфере. Как подчеркнул Жуковский, при нарушениях, допущенных властными структурами, прокурор является гарантом защиты прав граждан, как более слабой стороны в отношениях с властью.

Еще одна форма участия – это вступление в уже начавшийся по инициативе других лиц процесс для дачи заключения по делу.

- Речь идет о наиболее значимых для граждан категориях гражданских и административных споров – об утрате права на жилье, восстановлении на работе, возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, защите прав детей, признании недееспособным и так далее. Участие прокурора в делах об оспаривании нормативных правовых актов, защите избирательных прав, по проверке правомерности совершенных сделок с государственным и муниципальным имуществом носит выраженный публичный характер, – рассказал Сергей Анатольевич.

Еще один «прокурорский рычаг» – возможность оспаривания судебных постановлений в вышестоящих судебных инстанциях.

А что на практике?

На практике прокуратуре приходится добиваться исполнения закона, как в отношении граждан, так и неопределенного круга лиц. К примеру, в Волосовском районе в результате проверки были выявлены нарушения в части рекультивации нарушенных земель. Поначалу виновные не реагировали на требования, а внесенное прокурором района представление об устранении нарушения не исполнялось. Тогда прокурор обратился в суд с исковым заявлением, которое суд удовлетворил, установив срок обязательного исполнения, а прокурор в свою очередь проследит за исполнением всех требований.

Еще один любопытный случай, когда в Вырице удалось вернуть в публичную собственность земельный участок площадью более 1300 кв.м, которым незаконно завладели по подложным документам.

По словам прокурора, крайне значимым направлением работы прокуратуры является защита прав несовершеннолетних и инвалидов. В качестве примера Сергей Жуковский рассказал о взыскании в интересах несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей, полученного в результате ДТП.

Или такой случай: в ходе проверки Бокситогорским городским прокурором по обращению гражданина было выявлено нарушение прав его несовершеннолетнего сына. Выяснилось, что мать имела задолженности по алиментам ребенку, который проживал с отцом, но умудрилась получить выплаты на несовершеннолетнего в рамках мер социальной поддержки семей, имеющих детей. Теперь уже полученные деньги у безответственной матери взыщут, так как прокурор обратился с иском в суд, и исковые требования были удовлетворены.

Есть еще пример, когда усилиями надзорного органа по защите прав инвалида 1 группы Комздрав Ленобласти обеспечил пациента необходимым препаратом Рисдиплам (Эврисди), применяемым при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА).

О преступлениях, не имеющих срока давности

Прокурор также рассказал о результатах проверки по фактам массового истребления мирных советских граждан, военнопленных и партизан, о чем в течение 2022 года много сообщали в СМИ и в Интернете.

Жуковский напомнил, что с 1941 по 1944 годы на территории региона от рук фашистов и их союзников пострадало 435 тысяч человек, что составляет одну пятую часть населения современной Ленобласти. После проделанной прокуратурой области по-настоящему титанической работы по сбору доказательств заявление было подано в суд Ленобласти для защиты национальных интересов России, законных прав и интересов бывших узников лагерей и родственников погибших. Все злодеяния немецко-фашистских оккупантов и их пособников против мирного населения Ленобласти в годы Великой Отечественной войны судом признаны геноцидом.

По словам Сергея Жуковского, иначе, чем сознательным истреблением населения – беззащитных женщин, детей, раненых, инвалидов, военнопленных, душевнобольных пациентов – зверства оккупантов назвать сложно.

В ходе процесса были представлены доказательства расправы над военнопленными и мирными гражданами, убийств детей, разрушений городов и населенных пунктов региона, уничтожения культурных ценностей, ущерб которым, по современным подсчетам, составил 1,9 трлн рублей, – напомнил главный прокурор Ленобласти.

О расширении прокурорских полномочий

Прокурор Ленобласти рассказал, что в настоящее время участие прокурорского надзора охватывает большой спектр дел, требующих постоянного внимания и мониторинга. В частности, это дела о банкротстве юридических лиц, включая организации и предприятия с иностранным участием.

За год прокуратура области подключилась к трем делам о признании застройщиков несостоятельными (банкротами), связанных с выплатами денежных средств участникам долевого строительства. Кроме того, вступление в судебные процессы в двух случаях было обусловлено необходимостью в оспаривании торгов и заключения договора купли-продажи социально-значимого имущества - объектов теплоснабжения с нарушением норм действующего законодательства. Еще два случая – это оспаривание муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа.

И таких дел достаточно. Некоторые суды с участием прокуроров уже завершены, а некоторые дела еще находятся в стадии рассмотрения. Кроме того, уже рассмотрены четыре дела, по которым прокурор привлечен для дачи заключения о признании договоров недействительными (нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Работа прокуроров направлена на исключение возможности использования в противоправных целях недобросовестными участниками хозяйственного оборота института судебной власти, – уточнил прокурор, подчеркнув, что и в будущем прокуратура Ленобласти будет прилагать все усилия для соблюдения закона.

Марина Барышева