Сила слова

Николай Визирякин, старший редактор ЛенТВ24

– В профессии я уже более 50 лет. Начинал младшим редактором, мы занимались выпуском передач о сельском хозяйстве. Наш коллектив был лучшим в стране, многие выпуски забирало Центральное телевидение. Позже меня назначили главным редактором в редакцию научно-популярных программ, где мы первыми в стране начали делать учебные передачи для школьников. Можно сказать, – стали основоположниками дистанционного образования.

Интерес к профессии у меня появился рано. В детстве я писал стихи, в шутку, но осваивал силу слова. А позже, в Германии, во время срочной службы в рядах Советской армии увидел фильм «Дайте жалобную книгу». Меня впечатлил герой Олега Борисова – молодой журналист, который помогал людям. Тогда я и выбрал свою будущую работу.

Главное в жизни– справедливость. А задача журналиста – сделать мир более справедливым. Звание почётного работника СМИ для меня, четверть века проработавшего на Ленинградском областном телевидении, очень много значит, эта награда свидетельствует о моём вкладе в развитие нашего региона.

Михаил Чураков, генеральный директор радиокомпании «Полужье», главный редактор радиоканала «Микс»

– Я пришёл работать на радио в 1997-м году. Всё началось с совместного проекта с новгородской радиокомпанией «Славия» – с ними мы делали радиопередачу о жизни городов Северо-Запада. Время было трудное, я согласился поучаствовать, чтобы просто «поддержать штаны». А потом распробовал – и нас было уже не остановить. Мы прошли большой путь, совсем недавно отмечали 25-летие радиокомпании.

Своим главным успехом считаю то, что мою работу оценили коллеги и аудитория. Ещё в 2017 году меня признали лучшим журналистом региона. В этом году – получил новое почётное звание. Горжусь, что у нашего радио есть свои фишки, например, праздничные трансляции через громкоговорители на улицах города. Это шоу, которые идут по пять-шесть часов. А ведь работа в прямом эфире и живое общение – это самое сложное в нашем деле.

Печалит, что в последнее время журналистики становится всё меньше. Кроме самоцензуры, сейчас существует много рамок, которые мешают работе. Я бы пожелал нашей отрасли чуть больше свободы.

Алексей Александров, главный редактор газеты и сетевого издания «Знамя труда»

– В детстве я не мечтал стать журналистом, скорее – моряком или геологом. Но ещё в восьмилетней сельской школе любил участвовать в выпуске стенгазет. Во время учёбы в Сланцевском индустриальном техникуме, постигая азы электротехники, активно сотрудничал с редакцией газеты «Знамя труда». После окончания техникума у меня было на руках два направления: от редакции – на факультет журналистики, от ОВД – на юридический факультет. Ноги привели на факультет журналистики…

Я признателен Ленинградской области за столь высокую оценку моего труда. Но сразу оговорюсь: считаю, что так высоко был оценён труд всего коллектива редакции газеты «Знамя труда». Газета – это всегда коллективное творчество. Что до меня, то я просто занимаюсь любимым профессиональным делом каждый день уже на протяжении нескольких десятков лет, и думаю, самое интересное ещё впереди.

Уверен, что главное в журналистике всегда – писать в радость, а не в тягость, проявлять корректность в оценке героев и «злодеев». Быть не столько общественно-политическим, сколько общественно полезным. В том числе и в патриотическом направлении… Извините за пафос, но Родину и народ надо любить! А остальное – дело опыта!

Алексей Астапчик

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