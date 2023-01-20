Семейные кризисы: от одного до двадцати пяти

В частности, исследователи пишут: «Если партнеры смогут распознать новые вызовы и адаптироваться к меняющимся потребностям, кризисы буду пройдены успешно. Неудача в их преодолении сделает семью неустойчивой, а семейная дисфункция, в свою очередь, создаст различные последствия — от невротических и психосоматических расстройств до болезней зависимости.

Развод в данном случае не является решением проблемы, поскольку, как правило, вновь созданная семья с большой вероятностью повторяет болезни предыдущей».

И как же решать эти проблемы, чтобы остаться вместе? Советы находим в статье Л.Л. Третьяка, опубликованной в «Психологической газете».

Опускаем подробности кризисов первого и третьего года существования семьи, поскольку большинство из нас их проходили, и не по одному разу, и рассматриваем сразу седьмой.

Кризис седьмого года, как считает Л.Третьяк, - это первая ревизия успешности семейного проекта. Супруги подсознательно сравнивают свои семейные отношения с идеальной моделью. Если к этому времени в браке не произошло усиление центростремительных сил, а выросло давление центробежных, то сравнение реализуется путем супружеской измены.

Мужчины чаще изменяют из-за сексуальной неудовлетворенности в браке, наличия накопленной сексуальной скуки, в поисках новых ощущений, либо желая признания и не получая его в своей паре.

Женщины чаще изменяют под влиянием эмоционального игнорирования со стороны супруга, отсутствия у него интереса к эмоциональной стороне жизни жены. Поэтому свои поиски женщина ведёт среди тех мужчин, которые способны уделить ей внимание.

Для успешного выхода из кризиса семи лет от партнеров требуется способность влюбляться заново. Нужно учитывать ещё и то, что старший ребенок в семье, как правило, становится более независимым от родителей и его стабилизирующая роль в их отношениях практически сводится к нулю. Решением проблемы может стать новый «семейный контракт», обсуждение и формулировка новых целей семьи, новых задач супружеского союза.

«Кризис четырнадцати лет брака часто совпадает с экзистенциальными возрастными кризисами супругов, – констатирует автор статьи. – Здесь происходит вторая ревизия семейного проекта, но уже не как сравнение реальной и идеальной модели семьи, а сквозь призму экзистенциальной проблематики. Дети-подростки входят в фазу подросткового группирования, в попытках сепарации возводя на пьедестал кумиров собственного поколения (обычно эту роль играют юноши и девушки на 5–7 лет старше), и ниспровергают родителей в попытках обрести собственные ценности и отстоять собственную идентичность».

Родители в этой ситуации имеют дело с противостоянием собственной морали и морали всей подростковой группы, ценностей сепарационной субкультуры. Если система убеждений родителей негибкая, и супруги не хотят идти ни на какие компромиссы, то конфликты сепарации в семье становятся более яркими, обнажая то, что не было решено в предыдущие кризисные периоды. Это раскачивает основы супружеских отношений и обостряет вопросы о смысле жизни, конечности существования и одиночества.

«Если на предыдущем этапе были заложены основы процесса отчуждения, то здесь оно разворачивается в полном объеме, – предупреждает психотерапевт. – Как правило, центростремительной силой этого этапа является привязанность супругов друг к другу и общее прошлое». Начало нового семейного цикла часто пугает их очередными сложностями. Если им вместе удастся преодолеть и это испытание, у них есть шанс сохранить семью.

В период кризиса двадцати пяти лет становится очевидной бренность существования и относительный характер идеализированных ценностей периода юности и ранней молодости. А возможности самореализации начинают стремительно сокращаться. Это период, когда человек интенсивно пытается дожить непрожитое, меняет профессию или образует новую яркую и интенсивную любовную связь («седина в бороду, а бес в ребро»).

На этом же этапе обнаруживается биологическое неравенство в привлекательности мужчин и женщин для противоположного пола. Мужья становятся привлекательными для молодых женщин за счет полученного статуса, в то время как их супруги теряют привлекательность вследствие влияния процессов старения и увядания. Новая любовная связь может восприниматься как своего рода «спасательный круг»: если к этому возрасту супруги уже пережили «духовную смерть» вследствие предыдущего кризиса, то новая любовная связь может стать чем-то вроде удачного реанимационного мероприятия.

В этот период старшие дети создают собственные семьи. Мамы и папы становятся бабушками и дедушками. Если родительская семья формально не распалась к этому моменту, но уже функционирует плохо, то её проблемы оказывают выраженное влияние на здоровье своих членов, так как у них к этому возрасту накапливается большое количество стрессов, эмоциональных проблем, психосоматической и соматопсихической патологии.

Семьи, живущие исключительно ради детей, на этом этапе чаще распадаются либо переключаются на воспитание внуков. Супруги старшего поколения в дисфункциональных семьях пытаются вмешиваться в воспитательные процессы и отношения молодой пары, формируя патологические коалиции и пытаясь конкурировать за власть с родителями, иногда вплоть до полного лишения их родительского влияния, переводя молодых родителей в статус своих собственных «старших и нелюбимых», а внуков в статус «младших и любимых» детей.

В более здоровом варианте супружеская пара формирует новый контракт, в котором учитывает особенности друг друга и оговаривает варианты дальнейшей жизни в форме совместного увлекательного приключения и союза.

В идеальном варианте в современных условиях люди зрелого и пожилого возраста имеют большие возможности для разнообразного и насыщенного существования за счет увеличения возросшей продолжительности жизни и успешных антиэйджинговых мероприятий.

Тем не менее, для сохранения полноты жизни каждому из них важно иметь возможность обмена опытом с младшими коллегами, поддерживать контакты с потомками: своими внуками или чужими детьми – учениками школ, студентами колледжей и вузов. Не случайно у нас так интенсивно растёт движение волонтеров серебряного возраста и школ третьего возраста.

В заключение эксперт констатирует, что наличие семьи в современном мире уже не является необходимым, с точки зрения выживания и удовлетворения базовых потребностей. Поэтому семья сегодня рассматривается как источник эмоциональной поддержки, близости и творчества.

Ирина Владимирова

Фото freepick.com