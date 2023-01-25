Любовь к Петербургу: и импрессионизм, и экспрессия

Наталия Тарасова - член Союза художников России, Союза акварелистов России, лауреат и победитель различных художественных конкурсов, руководитель собственной студии декора интерьера «Tarasov Decor». На счету художницы - более десяти персональных и двадцати коллективных выставок.

В центре её внимания - живопись, альфрейная роспись, декоративные панно, золочение. Наталия Тарасова — автор росписей для резиденций на Валдае («Долгие бороды»), в Ачипсе и Москве

Излюбленный жанр художницы – пейзаж: городской, провинциальный, загородный. Главная творческая задача - передать чувства и ощущения с помощью цвета и манеры написания. Возможно поэтому Наталия Тарасова отдаёт предпочтение импрессионистическому и экспрессионистическому стилям в своём творчестве.

Тот же импрессионизм не стремится передать детали — для него важно отразить сиюминутность, изменчивость окружающей нас реальности. И действительно, с помощью каких ещё художественных средств можно так точно передать лёгкую рябь на воде, дуновение ветра, трепет листвы, отражения заходящего солнца в окнах городских квартир? Всё это живёт, течёт, постоянно меняется в картине художника-импрессиониста.

Эти ощущения усиливает экспрессионизм, задача которого - передать эмоциональное состояние автора. Недаром, рассказывая о своём творчестве, Наталия Тарасова говорит о сменах настроения, о желании уйти от депрессивных ноток в творчестве к позитивному восприятию реальности и такой же передаче его зрителю.

В экспозиции представлены работы, выполненные маслом. Это вроде бы знакомые нам пейзажи Петербурга - Невский проспект, стрелка Васильевского острова, Петроградка, Фонтанка. С помощью разных художественных приёмов и особенных, свойственных импрессионизму ярких цветовых решений художница смело признаётся в искренней любви к великому городу на Неве. И мы, увидев Петербург совсем другими глазами, снова и снова любуемся им — будто бы в первый раз...

Выставка работ Наталии Тарасовой «Любовь к родному городу» продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до 30 января.

Юлия Лысанюк