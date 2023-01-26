Вечная память павшим, вечная слава живым!
Сегодня, 26 января, особый день для города воинской славы Гатчины - отмечается 79-я годовщина освобождения от фашистских захватчиков.
Рубрики: Общество
В день освобождения Гатчины в городе прошли торжественно-траурные митинги и церемонии возложения цветов.
В них приняли участие десятки гатчинцев – представители совета ветеранов, федеральных структур, региональных и муниципальных органов власти, депутаты, курсанты, школьники, руководители общественных организаций и политических партий.
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