Названы самые вредные кредиты, которые могут разорить

О том, какие кредиты могут стать непосильным грузом, рассказала в интервью "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

1. Кредит за 15 минут (микрофинансовые организации, кредитные союзы, ломбарды и т.п.). Минимальный пакет документов, лояльность к оценке кредитной истории и быстрое оформление не должны стать весомыми аргументами для оформления займа. Процентная ставка гарантированно будет высокой, а условия кредитования-невыгодными. Разумнее потратить чуть больше времени на выбор и оформление кредитного продукта в банке.

2. Оформление кредита в торговой точке. Кредитный консультант/брокер, предлагающий кредит на товары торговой сети отправляет заявки сразу в несколько банков и МФО, чтобы иметь больший шанс одобрения по кредитной заявке. Его цель-выдать клиенту кредит. Нередко предложение может оказаться слишком дорогим и за выбранный товар придется заплатить втридорога. Желание купить что-то понравившееся немедленно может навредить не только семейному бюджету, но и отразиться на кредитной истории, поскольку все заявки на кредитование будут в ней отражены. Напрямую на кредитный рейтинг это не оказывает негативного влияния, но в дальнейшем при оформлении кредита в банке может быть проанализировано по-разному.

3. Оформлять кредит под залог личного имущества. Случается, что требуется приличная денежная сумма, одобрение по которой легче получить с условием предоставления имущества в обеспечение обязательств (залог). Процентная ставка в этом случае хоть и ниже, чем в необеспеченном залогом кредите, но есть и негативные стороны:

- нельзя распорядиться своим имуществом, переданным под залог до момента погашения кредита;

- есть риск в случае проблем с выплатами не только нарастить долги, но и потерять свое имущество (залоговая стоимость часто ниже рыночной).

4. Потребительский кредит вместо ипотеки. В некоторых ситуациях заемщик не хочет оформлять ипотеку: кредитными деньгами планирует оплачивать только небольшую часть стоимости жилья и не хочет обременения недвижимости. Не секрет, что потребительское кредитование не только дороже, но и лишает владельца приобретенного жилья получить налоговые вычеты. Также плохое решение-взять потребительский кредит на первоначальный взнос. При двойной долговой нагрузке выше риск финансового шока.

5. Брать ипотеку на минимальный срок. Не нужно переоценивать свои возможности: непредвиденные обстоятельства и неотложные незапланированные расходы могут изменить текущую платежеспособность. Разумнее выбрать более долгий срок кредитования с более низким платежом, чтобы не случилось ситуации, когда ипотека лишит денег на самое необходимое, а сами выплаты-в финансовый кошмар. Рассчитаться побыстрее можно частичными досрочными погашениями, что уменьшит и сам срок кредитования и отразится на понижении стоимости ипотечного страхования недвижимости.

6. Брать кредит на инвестиционные продукты. Суть инвестирования-сохранить и, по-возможности, приумножить вложенные средства. Однако не все финансовые стратегии инвестирования гарантируют успех. Для инвестиций лучше использовать собственные средства. Нужно учитывать, что может сложиться ситуация, когда значимую долю дохода/весь доход съедят проценты по кредиту. В худшем случае и вовсе оказаться в минусе, нарастив долги.

7. Субсидирование от застройщика. Застройщики нередко для привлечения покупателей жилой недвижимости объявляют «аттракционы неслыханной щедрости»-готовы платить за покупателя банку. Предложение обычно имеет временные рамки (первые 1-3 года ставка нулевая или очень низкая, а позднее-по рыночной ипотечной ставке). Цена квартиры по такому предложению выше рыночной стоимости, первоначальный взнос также больше. Кроме того, не редко эти предложения распространяются на менее ликвидные объекты (удаленность социальной и транспортной инфраструктуры, близость к промышленным объектам и т.п.) и продать потом быстро такую квартиру по заявленной цене очень сложно (первоначальное завышение цены не позволит ей подорожать в ближайшие годы).