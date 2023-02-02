Финансовая поддержка ― молодым бизнесменам

На получение гранта претендовали 22 бизнес-проекта молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет из Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Тосненского, Кингисеппского, Сланцевского и Киришского районов Ленинградской области.

Среди бизнес-проектов ― развитие фото и видеоуслуг, производство творога и сыров, организация столовой самообслуживания и спа-услуг, открытие онлайн-магазина женской одежды, пекарни и другие.

Конкурсная комиссия, куда вошли руководители областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, регионального Фонда поддержки предпринимательства, представители общественных объединений оценивала актуальность, презентацию и, особенно, финансовый результат проектов.

По итогам защиты 15 молодых бизнесменов получат гранты в размере до 500 тысяч рублей на создание и развитие своего дела. Общая сумма поддержки составит 6,6 млн рублей.

«Молодежь открывает амбициозные бизнесы, отвечая на современные вызовы, они готовы создавать рабочие места, отвечать на запросы потребителей, а это значит, что они готовы развивать бизнес не только для себя, но и для жителей Ленинградской области. Всего в 2023 году в рамках национального проекта на гранты выделено 98 млн рублей, и половину этой суммы мы планируем направить именно на поддержку бизнес-проектов молодежи», ― прокомментировала итоги первого отбора председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Состоится несколько конкурсных отборов, ближайший ― 14 февраля, заявки принимаются до 12 февраля включительно в информационной системе https://ssmsp.lenreg.ru.

С условиями получения грантов можно ознакомиться на сайте комитета по ссылке https://small.lenobl.ru/ru/news/56310/