Размер федеральных социальных выплат проиндексирован

Также увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.

«Увеличение размера социальных пособий для семей с детьми очень правильное и своевременное решение. Любая поддержка молодых мам и молодых семей – это стратегическая государственная политика в сфере демографии. Нам необходимо популяризировать и повышать значение и статус многодетных семей в нашем обществе. Президент России отмечал, что доходы граждан, особенно семей с детьми, должны расти темпами выше инфляции. Индексация пособий – шаг в этом направлении», — подчеркнула председатель Ленинградского областного регионального отделения «Союза женщин России» Татьяна Толстова.

Напомним, что на индексацию из федерального бюджета выделено 150 млрд рублей. Всего повышение коснулось более 40 пособий. Следующее повышение социальных выплат ожидается в апреле этого года (увеличение социальной пенсии на 3,3%) и августе (перерасчет страховой части пенсии инвалидов).