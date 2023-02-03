Школа третьего возраста — на «Ленфильме»

Ветераны и курсисты ШТВ побывали в самом крупном Пятом павильоне «Ленфильма», познакомились с уникальной инсталляцией «Пропавшие в кинохронике», главными героями которой стали кинооператоры, актеры и режиссеры, сотрудники киностудий, фотокорреспонденты. Гатчинцы погрузились в атмосферу прошлых лет и узнали о том, как снимали кино, как жили и боролись в тяжелые для нашей страны годы.

В экскурсию по Пятому павильону вошли пятнадцать эпизодов, которые связывает один маршрут и аудио-рассказ. «Пропавшие в кинохронике» — это живая и эмоциональная пространственная композиция, которая позволяет взглянуть на события Великой Отечественной войны через объективы советских операторов, вспомнить о тех, кто стоял с камерой под вражеским огнем, а также почтить их память.

Как говорят наши экскурсанты, «эффект присутствия был настолько сильным, что порой было трудно справиться с эмоциями. Такие экскурсии — это живая связь между прошлым и будущим, между поколением победителей и новыми поколениями».

Подготовила Юлия Лысанюк