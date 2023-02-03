В Больших Колпанах подвели итоги конкурса «Подвигу твоему, Ленинград!»
В Большеколпанском центре культуры 28 января прошел заключительный этап Второго Открытого вокального конкурса патриотической песни «Подвигу твоему, Ленинград!», посвящённого 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В этом году на конкурс поступило 29 заявок от хоровых коллективов и исполнителей Ленинградской области. На втором этапе конкурса состязались в своих талантах более 160 участников от 6 до 87 лет из Гатчинского, Лужского, Волосовского районов Ленинградской области.
Открыли мероприятие участники хореографического ансамбля «Сюрприз» с тематические номером «Дети войны». С приветственным словом к конкурсантам обратился заместитель главы администрации Большеколпанского поселения В.А. Ефременков, пожелав им достойных выступлений и побед.
Тема конкурса в этом году была заявлена одна - «Песни о блокадном Ленинграде». Конкурсанты исполняли патриотические произведения советских и современных авторов, песни гражданско-патриотической тематики и авторские песни. Все участники конкурса серьезно подготовились и блестяще выступили, показав мастерство и оригинальность исполнения. С особым чувством юные исполнители пели о событиях тех дней, о ветеранах.
При подведении итогов жюри выбрало победителей и призеров в двух номинациях и в каждой возрастной категории.
Называем победителей в номинация «Хоровое пение» среди гатчинских конкурсантов.
Лауреатами 1 степени стали коллектив русской народной песни «Околица» (Большеколпанский центр культуры) и ансамбль русской песни «Хорошее настроение» (Рейзинский сельский клуб).
Лауреаты 2 степени - вокальный ансамбль «Домино» (Большеколпанский центр культуры) и вокальный ансамбль «С песней по жизни» (Терволовский сельский дом культуры).
Лауреаты 3 степени - народный самодеятельный коллектив, ансамбль русской песни «Россияночка» (Пудостьский КДЦ) и девятиклассники из Никольской общеобразовательной школы.
Дипломы 1 степени получили народный академический хор ветеранов войны и труда «Оптимист» (Гатчинский городской Дом культуры), ансамбль русской народной песни «Ивушка» (Сяськелевский ИДЦ), восьмиклассники из Никольской общеобразовательной школы Полина Фейрик и Диана Бобинец.
Дипломантом 2 степени стал хоровой коллектив «Россиянка» (Батовский культурно-досуговый центр).
Победители в номинации «Сольное пение»:
Лауреаты 1 степени — Дарья Попова и Ульяна Пыркова (детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова).
Лауреаты 2 степени — Даниил Яковлев (детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова), Анфиса Харизанова (Сяськелевский ИДЦ).
Лауреаты 3 степени — Софья Яковлева (детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова), Василиса и Маргарита Ахрамеевы (дуэт), Николай Иванович Гришин.
Диплом 1 степени — у Дмитрия Михайловича Майорова (вокальная студия «Звуки радости», Сиверский ККЦ «Юбилейный»).
Дипломант 2 степени - Светлана Алексеевна Борисова (Академический народный хор ветеранов войны и труда «Оптимист»).
Дипломанты 3 степени - Валентина Петровна Вяткина (Сяськелевский ИДЦ), Ольга Шевнина, Нина Ивановна Дударева,
Подготовила Юлия Лысанюк