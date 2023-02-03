В Больших Колпанах подвели итоги конкурса «Подвигу твоему, Ленинград!»

В этом году на конкурс поступило 29 заявок от хоровых коллективов и исполнителей Ленинградской области. На втором этапе конкурса состязались в своих талантах более 160 участников от 6 до 87 лет из Гатчинского, Лужского, Волосовского районов Ленинградской области.

Открыли мероприятие участники хореографического ансамбля «Сюрприз» с тематические номером «Дети войны». С приветственным словом к конкурсантам обратился заместитель главы администрации Большеколпанского поселения В.А. Ефременков, пожелав им достойных выступлений и побед.

Тема конкурса в этом году была заявлена одна - «Песни о блокадном Ленинграде». Конкурсанты исполняли патриотические произведения советских и современных авторов, песни гражданско-патриотической тематики и авторские песни. Все участники конкурса серьезно подготовились и блестяще выступили, показав мастерство и оригинальность исполнения. С особым чувством юные исполнители пели о событиях тех дней, о ветеранах.

При подведении итогов жюри выбрало победителей и призеров в двух номинациях и в каждой возрастной категории.

Называем победителей в номинация «Хоровое пение» среди гатчинских конкурсантов.

Лауреатами 1 степени стали коллектив русской народной песни «Околица» (Большеколпанский центр культуры) и ансамбль русской песни «Хорошее настроение» (Рейзинский сельский клуб).

Лауреаты 2 степени - вокальный ансамбль «Домино» (Большеколпанский центр культуры) и вокальный ансамбль «С песней по жизни» (Терволовский сельский дом культуры).

Лауреаты 3 степени - народный самодеятельный коллектив, ансамбль русской песни «Россияночка» (Пудостьский КДЦ) и девятиклассники из Никольской общеобразовательной школы.

Дипломы 1 степени получили народный академический хор ветеранов войны и труда «Оптимист» (Гатчинский городской Дом культуры), ансамбль русской народной песни «Ивушка» (Сяськелевский ИДЦ), восьмиклассники из Никольской общеобразовательной школы Полина Фейрик и Диана Бобинец.

Дипломантом 2 степени стал хоровой коллектив «Россиянка» (Батовский культурно-досуговый центр).

Победители в номинации «Сольное пение»:

Лауреаты 1 степени — Дарья Попова и Ульяна Пыркова (детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова).

Лауреаты 2 степени — Даниил Яковлев (детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова), Анфиса Харизанова (Сяськелевский ИДЦ).

Лауреаты 3 степени — Софья Яковлева (детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова), Василиса и Маргарита Ахрамеевы (дуэт), Николай Иванович Гришин.

Диплом 1 степени — у Дмитрия Михайловича Майорова (вокальная студия «Звуки радости», Сиверский ККЦ «Юбилейный»).

Дипломант 2 степени - Светлана Алексеевна Борисова (Академический народный хор ветеранов войны и труда «Оптимист»).

Дипломанты 3 степени - Валентина Петровна Вяткина (Сяськелевский ИДЦ), Ольга Шевнина, Нина Ивановна Дударева,

Подготовила Юлия Лысанюк