Губернаторские трудовые отряды вместе с Движением детей и молодежи

— Наша с вами задача увлекать таких подростков в позитивную, созидательную деятельность. Уверен, что с активностью ребят из Движения всё должно получиться, — сказал глава региона.

Вместе с участниками координационного совета, образованного в октябре 2022 года, Александр Дрозденко обсудил деятельность, планы, цели и задачи регионального отделения на 2023 год.

— Кроме патриотических мероприятий, ребят необходимо вовлекать в субботники, посадки леса, пропаганду здорового образа жизни, чтобы они принимали участие в экологическом движении и многом другом. Я рассчитываю, что региональное отделение станет одним из драйверов развития Ленинградской области. С каждым годом у нас появляется все больше материально-технических ресурсов для поддержки молодежного движения: новые спортивные и образовательные учреждения, «Точки роста», которые способствуют привлечению ребят. Но важно, чтобы векторные направления работы правительства области были поддержаны Движением: чтобы они вливались в Команду 47 и «Год знаний», ведь наша задача — это единая работа на результат, чтобы достигать развития области, — подчеркнул глава региона.

Региональное отделение Движения размещается в деревне Разметелево Всеволожского района на базе «Центра «Ладога». Местные отделения планируется разместить в коворкинг-центрах или в молодежных центрах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Первичные отделения размещаются в школах и учреждениях среднего профессионального образования, а также в организациях молодежной политики, культуры и спорта.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин приветствовал участников первого съезда Российского движения детей и молодежи и дал им напутствие. Глава государства, в частности, посоветовал не переставать мечтать, придумывать и создавать, отстаивать свою правоту.

«Хочу пожелать вам и дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое, если нужно ― смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы», ― сказал глава государства в видеообращении.

Владимир Путин напомнил, что самой идее возникновения движения меньше года, а ее авторами были сами дети. Как считает президент, здорово, что столь нужную для всей страны инициативу «получается так быстро, слаженно, фактически с нуля воплощать в жизнь».