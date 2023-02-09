«Блокадный ветер долетел сквозь годы»

Ты сохрани мне, память, навсегда

тот город - сгусток пламени и льда,

тот город — слиток гнева и любви,

где жизнь кипела в стынущей крови.

С. В. Ботвинник

Урок мужества

Первым был заявлен Урок мужества, но предстал традиционным общешкольным мероприятием в актовом зале под названием «Подвигу твоему, Ленинград». Был показан фильм о блокаде, видео дневника Тани Савичевой, а далее шло повествование педагогов-ведущих, много цифр, фактов, видеосюжетов об операциях прорыва блокады и множество декламаций.

Зал реагировал на происходящее около сцены по-разному. Например, А. Курганову в первом выступлении «поверили», а позже воздержались. Присутствующие в актовом зале «поверили» М. Плетенёву и ещё паре чтиц. При поддержке фольклорного коллектива «Россия в песне» РЦДТ города Гатчины (руководитель Т.Е. Маркова) звучали трогательные дуэты, трио и квартеты, что явно смягчало информационный поток. Последними аккордами встречи были фото на память и предложение Л.А. Демченковой пройти с ней на спектакль театрального коллектива «Эксклюзив». Утомлённые мероприятием ринулись в раздевалку, но самые отчаянные пошли на спектакль!

Театр – в помощь

Любое событие в школе – часть образовательно-воспитательного процесса. Хотелось бы посетить «урок» в наступившем Году педагога и наставника, чтобы увидеть «…зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции». Организация и совместное с детьми, советами и родителями проведение мероприятий, посвященных трагическим и юбилейным датам, которые, как правило, оставляют памятный след в сердцах и душах, занимают особое место в работе коллектива школы. Давно пора признать, что никакая школа не может «объять необъятного» и не может достигнуть «недостижимого предела». Постоянно меняющиеся учебные планы и перегруженные программы упускают из вида две вещи: способность обучающегося к усвоению преподаваемого и род деятельности, которому обучающийся стремится себя посвятить в будущем, соответственно своей склонности.

Разные новации, предлагаемые школам - шахматы, театр, новые предметы, новые должности учителям - не что иное, как попытка решать эту проблему. Но не будучи системной, она обречена на неудачу. Сегодня обозначено, что образование должно быть направлено на формирование приёмов и способов коммуникации, овладение техниками анализа информации. Представляете, какой поток информации обрушивается на обучающегося только во время одного такого события, о котором у нас идёт речь! И это всё должно быть воспринято и проанализировано. Музыкальные «паузы» призваны смягчать «удар»! Вот почему так важен тщательный отбор текстов и других материалов учителями-словесниками.

Дети обучаются эмоционально переживать читаемое, услышанное и оценивать его содержание, проникая в авторский замысел. Прекрасным продолжением и, если хотите, закреплением этого умения является работа с художественным текстом во внеурочное время, в театральном коллективе. Это возможность дальнейшего развития компетенций обучающихся, используя приёмы и возможности этого вида искусства. И как трансляцию текстов, декламируемых сбивчиво, порой с листа, можно выдать иначе, продемонстрировали члены театрального коллектива «Эксклюзив».

Появление театральных студий в школе – поможет учителям-словесникам, предметникам и библиотекарям воспитать компетентного читателя и зрителя на основе формирования у него читательской грамотности, способности к осмыслению письменных текстов, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития возможностей, активного участия в жизни школы, поселения, района, общества, как это не пафосно звучит.

Памятный след в сердцах и душах

Театральный коллектив «Эксклюзив» представил спектакль, посвящённый 79-ой годовщине снятия блокады города на Неве. И языком жеста, движения, слова и глубокого погружения в тексты рассказов Сергея Алексеева («Малютка», «Блокадные дневники», «Публичная библиотека», «Порожки»), Валерия Воскобойникова («Немой мальчик»), документальные записки и рвущие душу стихотворные строки Ольги Бергольц и Анатолия Молчанова «рассказали» о том же самом - трагедии, но которая отозвалась в сердцах, запала в душу и заставила содрогнуться от тяжести потерь и восхититься человеческим подвигом!

Перед нами как живые предстали танкисты, герои Советского Союза, лейтенант Д.И. Осатюк (Максим Плетенёв) и старшина И.М. Макаренков (Артём Никешин). Эти фамилии прославил маленький танк, а они увековечили его имя. А как артисты младшей группы театра «Эксклюзив» с сестрой (Алёна Звездина) героя рассказа - Арсением, воспитательницей детского сада (Алсу Логошная) и солдатом (Алексей Лебедев) «прочитали» «Немого мальчика» (Арсений Первов), можно только восхититься! Мы «побывали» и в зале Публичной библиотеки, с «книжными полками» (артисты старшей группы театра «Эксклюзив), где библиотекарь, Гликерия Сергеевна (Елизавета Маннинен), выдавая книги на «русском и украинском языках, на белорусском, армянском, киргизском, узбекском, азербайджанском, башкирском, таджикском и многих других языках» солдату из госпиталя (Андрей Анисимов), убедилась «сколько разных национальностей защищает её родной Ленинград».

Артистам старшей группы (Алексею Лебедеву, Виктории Калугиной, Анастасии Иванниковой) удалось простыми средствами показать, что в блокадном городе играли свадьбы, регистрировали браки, рассказать о блокаде строчками Ольги Бергольц (Алсу Логошная, Алёна Звездина).

Трудно было сдержать слёзы при «исполнении» младшей группой композиции на стихи А. Молчанова «Они были уже далеко от блокады», где так зримо передан детский страх и ужас, где, кажется, звучал «шёпот мам на тревожном перроне вокзала: «Будет всё хорошо, и бояться не надо!»

После прозвучавшего в финале «Колокольного звона» (Максим Плетенёв) встать не было сил, но не сказать, что спектакль займёт своё достойное место в репертуаре, сохраняя и передавая память новым поколениям, было невозможно.

Минуты счастья, слёзы радости

Воистину, «случай - это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим именем!». Приглашение на премьеру спектакля «Память моя блокадная, переживи меня!» оказалось именно таким случаем! Это была встреча с прошлым, настоящим и верой в будущее, где таких трагедий быть не должно! Это значит, что выполнен точный отбор материла, декораций и выбрана форма, не скрывающая артистов, а обнажающая их, создающая условия для раскрытия их умений и навыков. А «костюмы» воспринимаются, как символ снежных блокадных зим и ангелов, что хранили город и его жителей!

Спектакль родился, восторженно принят зрителями и продолжает жить! Режиссёр и участники, подарившие нам минуты счастья, очищения и прозрения, обогащаются эмоциями, которые мы им дарим во время каждого последующего просмотра! После его премьеры 2023 года в соцсетях откликнулись те, кто никогда не писал ни строчки и не смотрел видео! А это лишний раз подтверждает, что отсутствие усложнённой формы и наличие «неспрятанного» артиста оживляет в его руках танк-Малютку, полуторку и даже полевой телефон! Генерала Говорова (Илья Чебыкин) и его роль в снятии блокады после спектакля запомнит каждый!

Когда артисты вышли на поклон, стало понятно, что полет в блокадное прошлое завершен, что колокольный звон - грозное напоминание о том, что без памяти о прошлом не удастся спрятаться в настоящем, а о перспективах будущего можно забыть.

Преобразовывать можно методы, например, убрать с дороги до боли знакомые «грабли», чтобы прекратить на них наступать, и не покидать театр во время спектакля или вообще на него не ходить, а разобраться в себе для начала, что и предполагает просмотр любого спектакля из репертуара коллектива, и задуматься. Бросьте пытливый взгляд на колею истории. Всё, что происходит вокруг нас сегодня, имело место позавчера и вчера, может с некоторыми издержками, но один в один.

Благодарим участников за подаренные минуты счастья, слёзы радости, а руководителя – за то, что так щедро делится педагогическим даром, за терпение и любовь к детям, педагогов-предметников - за желание иногда войти в обстоятельства, а родителей за веру и помощь всем, чем могут, как семьи Анисимовых и Ниипполайнен. Желаем, чтобы на импровизированной сцене всегда было все по-чеховски - «так же сложно и так же, вместе с тем просто, как и в жизни!»

Жанна Гриненко