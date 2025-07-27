Гатчина будет столицей «Дыма над водой»

Первое: фестиваль теперь всегда будет проходить в Приоратском парке. И Гатчина будет не только столицей Ленинградской области, но и столицей «Дыма над водой».

Второе. Год 80-летия Победы станет годом возрождения Ленинградской областной филармонии.

- Когда мы подняли архивные документы, оказалось, что именно в победном 1945-м была создана Ленинградская областная филармония. И буквально на днях я подписал документы о возрождении филармонии, директором которой будет назначен художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков, - сказал Александр Дрозденко.

Третье. Приоратский парк надо обустроить так, как это было в XIX веке.

- Мы будем проводить серьезные масштабные работы по реконструкции парка. Водонапорная башня, которая сейчас реставрируется, станет смотровой площадкой. Мы полностью восстановим Приоратские ворота - визитную карточку парка. И потом начнем масштабные работы по реставрации самого парка, - поделился Александр Юрьевич.

- Это будет серьезный документальный подход, но самое главное, что это будет парк нашего фестиваля. Я хочу сказать огромное спасибо Михаилу Голикову за то, что мы этот фестиваль подняли. И самое главное, что фестиваль не просто состоялся - ожидаемый, интересный, - а теперь это еще и международный фестиваль, - подчеркнул губернатор.

Четвертое. Глава региона анонсировал создание в Гатчине музея фестиваля "Дым над водой", который разместится в одном из небольших деревянных зданий на ул. Чкалова. Администрации Гатчинского округа дано поручение подобрать помещение, где через два года откроется музей.

- Я думаю, это будет не только музей фестиваля. Мы, наверное, вообще сделаем музей Ленинградской музыки, история которой идёт от Римского-Корсакова до Исаака Шварца и Юрия Бутусова, от классики до рока, - сказал Александр Дрозденко.