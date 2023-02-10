Музей пушкинского героя зовет на поэтический марафон

Акция начнется в 13.30 в выставочном зале музея с поэтической встречи: современные поэты прочитают свои лирические произведения и стихотворения Александра Пушкина. Участники поэтического марафона поделятся размышлениями на тему «Пушкин в моей жизни», расскажут, какую роль творчество поэта сыграло в их собственной поэтической биографии.

В 15.30 хранитель фонда оружия, старший научный сотрудник музея-заповедника «Гатчина» Евгений Родионов расскажет об эволюции дуэльного оружия конца XVIII - первой половины XIX века. Тема выбрана неслучайно: знатоки биографии Пушкина утверждают, что Александр Сергеевич был опытным дуэлянтом, хорошо владел огнестрельным и холодным оружием.

В феврале в России проходят мероприятия в память об Александре Пушкине, который скончался 10 февраля 1837 года, через два дня после дуэли с французским офицером Жоржем Дантесом.