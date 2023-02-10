Область развивает исторические города и поселения

«У нас есть поселения и города, которые имеют славную историю, хорошо сохранившуюся архитектуру, памятники истории и культуры. Но повышение туристической активности и формирование благоприятного облика городов должно быть одним из приоритетов нашей работы. Это необходимо для сохранения облика исторических поселений для будущих поколений. На эти вопросы неоднократно обращал внимания президент России Владимир Путин, давая поручения правительству страны о поддержке развития исторических поселений и малых городов. Мы также работаем над брендом территории, чтобы каждое поселение, город и даже район имели «свое лицо», свой исторический и туристический код, которые позволят повышать их конкурентоспособность», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам разработки стратегии реновации и сохранения исторических поселений и городов с исторической застройкой Ленинградской области.

Для привлечения к восстановлению исторических зданий представителей бизнеса глава региона предложил новую меру – грантовую поддержку на реставрацию и капитальный ремонт в размере 30% от стоимости проекта.

«Под грант выдается соответствующее обязательство. Грант отоваривается по завершении реставрации и ввода объекта в эксплуатацию. И тогда инвестор знает, что часть затрат ему компенсирует правительство области. И ввел бы рейтингование бизнес-проектов, которые наиболее реально выполнить. Я бы начал бы с того, что больше всего понятно бизнесу – это гостиница, общепит, общественным организациям, например, частным школам и детским садам. Тогда и предприниматель поймет окупаемость своего проекта», — пояснил Александр Дрозденко.

Представители бизнеса смогут получить грант на конкурсной основе.