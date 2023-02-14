Экономика должна быть …эффективной

- Устойчивое развитие экономики напрямую зависит от всех социально-экономических факторов, повышение уровня жизни и решение социальных задач невозможно без устойчивого развития экономики, – отметила Галина Юрьевна. – Гатчинский район традиционно занимает лидирующие позиции в областном рейтинге, и 2022 год, несмотря на все сложности, не стал исключением. Притом, что многим предприятиям пришлось сражаться с внешнеэкономическими вызовами, с невыполненными партнерскими обязательствами, по итогам 2022 года все экономические показатели остались в плюсе.

+ 300 рабочих мест

Оборот гатчинских предприятий в 2022 году вырос на 2,7% и составил 221 млрд рублей. Объем производства увеличился на 3,5% и достиг 120 млрд рублей, оборот розничной торговли превысил 33 млрд и повысился на 13%. Практически на 5% выросла среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях, и продолжил свой рост такой экономический показатель, как средняя заработная плата: к концу 2022 года она достигла 61931 рубля.

Галина Никифорова подчеркнула, что основой экономики Гатчинского района остается промышленность. На сегодняшний день на реальный сектор экономики приходится 73% районного валового продукта. Из них 69% относятся к перерабатывающим производствам.

Многие предприятия перешли на путь модернизации, коммерциализации научных разработок и внедрения новых направлений, связанных с импортозамещением. На сегодняшний момент по данным Росстата на территории Гатчинского района насчитывается порядка 500 крупных, средних и малых предприятий, которые занимаются переработкой. За год на этих предприятиях было создано более 300 рабочих мест.

Инвесторам – «зелёный коридор»

Гатчинский район – один из наиболее привлекательных для инвесторов. По данным Росстата, на конец 2022 года инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям (без учета малого и среднего бизнеса) Гатчинского района составили 14,5 млрд рублей. Темп роста по сравнению с 2021 годом превысил 200%.

Более 22% от общего объема всех инвестиций были вложены в строительство; свыше 21% инвестировали в свое развитие предприятия научной и технической деятельности; порядка 17% составляют инвестиции в оптовую и розничную торговлю. Около 13,5% инвесторы вложили в обрабатывающее производство, и чуть меньше 13% – в сельское хозяйство.

Так, например, ПИЯФ в 2022 году продолжил создание международного центра нейтронных исследований с запуском 25 исследовательских станций, которые планируются к открытию в 2025 году. «ОДК-Сервис» (бывший 218 АРЗ) в 2022 году продолжил освоение нового для себя перспективного направления: ремонт промышленных газотурбин для «Газпрома». Завод продолжает закупать новое оборудование, проводит реорганизацию и прирастает филиалами в других городах.

В общей сложности в Гатчинском районе реализуется около 40 инвестиционных проектов на сумму 58 млрд рублей. Реализация планируется к 2027 году, что даст социально-экономический импульс для развития района и создаст порядка 10 тысяч новых рабочих мест.

Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям Елена Гажа рассказала, что Гатчинский район является одним из пилотных в Ленинградской области по внедрению у себя на территории регионального проекта по сопровождению инвесторов «Зеленый коридор».

Это выстроенная система взаимодействия между регионом, органами местного самоуправления, инвесторами и ресурсоснабжающими организациями, по которой все вопросы инвесторов решаются в кратчайшие сроки и в рабочем порядке через «цифровое окно», так называемый «Личный кабинет инвестора», где можно отслеживать ход заявки по своему обращению.

- Благодаря заключению соглашений об информационном обмене с ресурсоснабжающими организациями бизнес теперь готовит пакет документов для подключения к инженерным сетям не 30 дней, как раньше, а только семь, в течение которых он в личном кабинете получает сведения о возможном техприсоединении, – пояснила Елена Николаевна. – Проект «Зеленый коридор», который разработало Агентство экономического развития Ленинградской области, в 2022 году уже вошел в число лучших российских практик Минэкономразвития и был отмечен на федеральном уровне. В 2023 году мы будем активно внедрять этот проект в Гатчинском районе, создавая инвестору еще более удобные условия для работы.

Новая стратегия

Одной из задач на 2023 год Елена Гажа назвала создание условий для развития внутренней кооперации между предприятиями района:

- Это очень важная задача на сегодняшний день, учитывая изменения в экономических условиях: нарушение логистических цепочек, потери постоянных поставщиков, переориентация рынков сбыта и т.д.

Также в 2023 году ставится задача увеличения количества участников среди производственных предприятий района в национальном проекте «Производительность труда». Начиная с 2020 года, в национальный проект вступило 10 предприятий Гатчинского района – это 2-е место в Ленинградской области по количеству участников. Среди них: НПК «Приматек», ДСК «АБЗ-Дорстрой», Завод высотных конструкций, АПГ «Восточная Европа», ООО «ТОРУС», Гатчинский комбикормовый завод, ООО «ФКБИ», ООО «Петрополимер», ООО «ПЛП Полифас», агрокомплекс «Оредеж».

Данный проект помог предприятиям-участникам оптимизировать рабочие процессы, за счет чего производительность выросла более чем на 50% и, соответственно, увеличились доходы. В частности, Завод высотных конструкций – производитель лестниц и стремянок время процесса сократил на 71%, незавершенное производство – на 33%, выработку увеличил на 66%, эффект – плюс 35 млн рублей. ООО «Петрополимер – производитель пластиковой упаковки: время процесса сокращено на 40%, увеличение выработки – на 64%, финансовый результат вырос на 13%. Производитель теплоизоляционных материалов ООО «ПЛП Полифас» увеличил производительность на 50%.

Участие в проекте помогает предприятиям снижать затраты на повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Елена Гажа упомянула такую задачу, как активизация работы по межрегиональному и международному сотрудничеству:

- В силу понятных обстоятельств сотрудничество несколько поутихло. В 2023 году мы планируем эту работу активировать и уже сейчас начинаем подготовку подписания Меморандума о намерениях сотрудничества между китайским городом Чэнде и Гатчиной.

Одна из первостепенных задач на 2023 год, по словам Елены Николаевны, – завершение начатой в прошлом году разработки и утверждения Стратегии социально-экономического развития г. Гатчины до 2035 г.

Главная цель Стратегии – создание города, непрерывно улучшающего качество и уровень жизни населения, драйвера роста инновационной экономики, обладающего научным потенциалом, а также становление города как административного центра Ленинградской области в связи с приобретением им особого статуса столицы. Текст Стратегии будет размещен на официальном сайте администрации Гатчинского района – для общественного обсуждения.

Екатерина Дзюба