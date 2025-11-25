Поиск на сайте
"Фехтуй! Гатчина!" - среди призеров Первенства

В Выборге 22 ноября состоялось Первенство Ленинградской области по фехтованию на шпагах среди кадетов до 18 лет.

Спортсмены клуба «Фехтуй! Гатчина!» приняли участие в соревнованиях. Бронзовую медаль смог завоевать Илья Клименчук. Алексей Никифоров, к сожалению, остановился в шаге от пьедестала, но его старания и упорство заслужили особого признания. 

Хороший соревновательный опыт получило и подрастающее поколение фехтовальщиков клуба.