Ленинградская область в постоянном контакте с семьями мобилизованных

«Мы поддерживаем наших мужчин на передовой внимательным отношением к жизни их семей. – отметила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк, - Сегодня нам очень важны эти личные встречи, открытое общение, забота, возможность обсудить и решить не только административные, юридические вопросы этих семей, но и простые жизненные, бытовые вопросы, которые безусловно возникают в связи вынужденной разлукой с главами семей, исполняющими воинский долг».

С 5 февраля во всех муниципальных районах области состоялись встречи с семьями участников специальной военной операции, в которых принимали участие руководители районных администраций, военкомы, руководители профильных ведомств, председатель регионального комитета семей воинов Отечества, а также представители женских советов.

Чаще всего на таких встречах обсуждались вопросы получения льгот на жилищно-коммунальные услуги, меры поддержки семей участников СВО, реабилитационных мероприятий для военнослужащих, вернувшихся домой.

«Постоянный контакт с семьями, позволяет нам оперативно реагировать на все просьбы, и адресно и вовремя предоставлять ту помощь и поддержку которая необходима семьям наших защитников» – сказала Анна Данилюк.

Ленинградская область и #Команда47 своих не бросают и всегда готовы подставить надежное плечо помощи как фронту так и тылу!

Напомним, в Ленобласти работает комитет семей воинов Отечества. Региональное отделение оказывает психологическую, гуманитарную, правовую и социальную помощь. Прием граждан: каждый вторник и четверг с 14.00 до 18.00, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Потёмкинская, 2В (предварительная запись по телефону 8-813-71-301-60). Письменные обращения по e-mail: ksvo47@yandex.ru