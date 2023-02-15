Век на службе Отечеству

Место силы

Каждый, кто бывал в окрестностях Летнего сада, наверняка обращал внимание на здание Ленинградского областного суда. Величественное строение в классическом стиле, украшенное ионическими колоннами, занимает целый квартал.

Сложно придумать более удачное место расположения для главного судебного органа региона. В этих стенах в XIX веке начиналась история российского юридического образования. В 1835 году в доме на Фонтанке принц Пётр Ольденбургский открыл Императорское училище правоведения – первый юридический вуз страны.

Именно его студентов в своё время прозвали «чижиками-пыжиками» за зелёно-желтые мундиры и зимние шапки из пыжика. Впрочем, шутливое прозвище не должно вводить в заблуждение – ученики получали здесь образование европейского уровня. Будущие юристы посещали тюрьмы и заседания судов, изучали азы криминалистики в морге Мариинской больницы, находили время на занятия искусством.

В Императорском училище преподавали Анатолий Кони и Владимир Спасович, выпускниками стали государственные деятели Константин Победоносцев и Александр Булыгин, юристы Владимир Набоков и Николай Якоби. Даже композитор Пётр Чайковский и шахматист Александр Алех ин получили здесь классическое образование.

И хотя после революции училище было закрыто, сейчас в его стенах снова живут традиции российского права. Уже на практике их воплощают в жизнь ленинградские юристы, для которых дом № 6 на набережной Фонтанки стал местом силы.

Годы борьбы и славы

В декабре 1922 года Президиум Петрогубисполкома принял постановление о создании единого Губернского Суда, деятельность которого началась 1 февраля 1923 года. Это решение ознаменовало окончание Гражданской войны и начало судебной реформы в Советской России. Революционные трибуналы упразднялись, граждан ждало правосудие мирного времени.

После образования Ленинградской области в августе 1927 года Губсуд реорганизовали в Ленинградский областной суд. Перед коллективом юристов стояли непростые задачи. Помимо правосудия нужно было ударными темпами обучать пролетариат основам права. Усиленно велась работа с «нацменьшинствами»: в северных районах открывались финские судебные участки, представителей малых народов отправляли на юридические курсы.

В тяжёлые исторические моменты коллектив суда оставался со своей страной. В годы Большого террора был репрессирован фактически весь состав суда. Начало войны и дни блокады судьи переживали наравне с другими ленинградцами. Уже 22 июня 1941 года облсуд переименовали в военный трибунал, в декабре он вошёл в состав Военного трибунала Ленинградского фронта.

Борьба с гитлеровской пропагандой, суды над пособниками фашистов, громкие дела о краже продовольственных карточек – вся эта работа велась в исключительно тяжёлых условиях.

Личный состав находился на казарменном положении, работали и спали здесь же. Температура в комнатах доходила до -8 градусов. Некоторых работников освобождали от труда для восстановления сил. Бывали случаи, когда обвиняемые и конвоиры, обессиленные голодом, просто падали по дороге, – свидетельствуют очевидцы.

Даже в те годы суд не только карал преступников, но и спасал жизни. Благодаря надзору за решениями полевых судов до 13% приговоров, включая смертные, были отменены или существенно смягчены.

Во время войны судьи ни на один день не прекращали работы, внося свой вклад в жизнь блокадного города и дело Победы.

В ногу со временем

Сегодня в Ленинградском областном суде трудится более полусотни профессиональных судей, сформирована эффективная команда аппарата. В разное время 14 его работников были удостоены высокого звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», а судья Сергей Заблодский – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

– Показатели организации судопроизводства и качества рассмотрения дел позволяют Леноблсуду занимать одно из ведущих мест в системе российского правосудия. Мы гордимся уровнем освоения современной правовой базы и внедрением новых подходов, – поделился с нами Геннадий Перфильев, председатель Ленинградского областного суда.

Действительно, в работу суда за последние годы внедрили немало новаций. Например, использование видеосвязи во время заседаний позволяет экономить время участников процесса, а иногда и бюджетные средства. Во времена коронавируса эффективно показала себя система подачи обращений и жалоб в электронном виде, в том числе через Госуслуги.

Каждый год в стенах суда рассматриваются тысячи уголовных, гражданских и административных дел. Есть среди них и резонансные, исторические процессы. Так, в 2022 году решением Ленинградского областного суда удовлетворено заявление прокурора региона о признании геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков во время оккупации. Важное продолжение работы, которую когда-то вело поколение ленинградских судей военной эпохи.

На благо области

Исторический размах чувствовался и в праздновании столетнего юбилея. Торжества начались с выстрела из пушки Петропавловской крепости. Его произвёл председатель областного суда Геннадий Перфильев. Ну а главная праздничная церемония состоялась в Таврическом дворце. Вклад всего коллектива в развитие ленинградской земли отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

– За эти сто лет в вашей работе не менялись две главные вещи. Первое — это вера людей в справедливость Ленинградского суда. А второе — подход и судей, и помощников, и всего коллектива к принятию решений. Во главе всегда были справедливость, честность, – отметил губернатор.

В свой юбилей судьи не смогли обойтись без добрых дел на благо области. В год столетия они высадили аллею из 38 плакучих ив в посёлке Виллози Ломоносовского района. Пообещав, что в следующие праздничные даты она будет прирастать новыми деревьями.

Кроме того, коллективом суда при подготовке к юбилею проведены творческие и спортивные соревнования, открыта музейная комната и запущен виртуальный музей на официальном сайте суда. Обновилось и то самое здание на Фонтанке, где появился новый витраж с эмблемой суда – как символ сопричастности к истории российского государства и традициям отечественного права.

Илья Бунин