Русский язык - наше достояние, наша гордость и наша ответственность

«Русский язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса», - это высказывание великого писателя И. С. Тургенева красной нитью пронизало все выступления участников встречи.

«Русский язык - язык государствообразующий, язык, на основе которого воспитывается гражданственность и патриотизм, язык, благодаря которому Россия стала такой. Именно поэтому очередной поход коллективного Запада против России начался с войны с русским языком, это мы наблюдали на протяжении последних десятилетий в Прибалтике, на Украине. Сегодня в русский язык засылаются вирусы, в результате чего вымывается истинно русское содержание, русские смыслы. И наша общая задача противостоять этим процессам», - заявил, открывая заседание, председатель Общественной палаты Юрий Трусов.

«Серьезный вред русскому языку наносит современная культура, в т.ч. песенная, - отметил ректор ЛГУ им. А. С. Пушкина Григорий Двас. - Если сегодня мы не будем поддерживать русскоязычную культуру, то нанесем еще один удар по русскому языку, который переживает не лучшие времена». Григорий Викторович напомнил, что недавно на федеральном уровне прозвучали инициативы об исключении русского языка из списка обязательных дисциплин для абитуриентов, поступающих на не филологические специальности. Необходимо не исключать русский язык, а повышать внимание во всех вузах к владению русским на всех специальностях. Владение языком позволяет правильно воспринимать текст и излагать мысли. Настоящий специалист должен грамотно говорить и грамотно писать, независимо от своей специальности, отметил ректор ЛГУ.

Председатель комитета по печати Ленинградской области Константин Визирякин свое выступление посвятил роли средств массовой информации в сохранении русского языка. Он призвал приучать детей к чтению, как самому эффективному инструменту формирования грамотности. Книги и традиционные новостные издания сохраняют нормы русского языка, там невозможно появление, например, обсценной лексики, ставшей почти нормой в новостных постах в соцсетях и мессенджерах.

Снижение интереса к чтению в условиях изменения формы подачи информации - ее визуализации, отметил председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский. И здесь важную роль могут сыграть библиотеки, которым предстоит научиться работать в новом формате, стать общественными пространствами, центрами притяжения населения. Шаги к этому уже предпринимаются, и в частности, в ближайшие 7 лет в областных библиотеках будет обновлен книжный фонд, поделился планами глава комитета. Что касается заимствований, то это зеркальный процесс - в русский язык приходят слова, обозначающие предметы и технологии, аналогов которых у нас нет. Но и во многих иностранных языках немало заимствований из русского языка, и это не только «перестройка», «гласность» и «бабушка». А значит, чем больше мы будем привносить новаторских идей и технологий, тем больше русских слов станут международными.

Выступления представителей научной общественности - преподавателей университета были посвящены качеству современных учебных пособий по русскому языку, влиянию состояния личности и общества на языковую культуру, причинам множественных заимствований иностранных слов и механизмам защиты традиционных норм русского языка на государственном уровне. «Нормативная база у нас создана, финансовые ресурсы - есть, но современная социокультурная ситуация не способствует решению проблемы», - считает заведующий Научно-образовательным центром русского языка и литературы ЛГУ Татьяна Мальцева.

По нормам русского языка серьезно ударила отмена института дикторства, представлявшего образец грамотной и правильной речи, добавил заведующий кафедрой журналистики и литературного образования ЛГУ Сергей Слободнюк. Мы видим, как шаг за шагом уничтожается классический русский язык, и главная задача государства сегодня - в поддержании его жизненной силы и создании барьеров в его захламлении как иностранными словами, так и чуждыми элементами иного происхождения.

Федеральное законодательство содержит нормы по защите русского языка, и в нормативную базу в настоящее время вносятся изменения. Возможно, они не исчерпывающи и не совершенны, но это повод, чтобы продолжать работу, повод для переосмысления происходящих общественных процессов, подчеркнул модератор встречи, заместитель председателя ОП Ленобласти, член ОП РФ, проректор ЛГУ Владимир Журавлёв.

История появления иностранных слов в русском языке уходит корнями в период крещения Руси, затем следовали различные исторические периоды, на которые приходились новые пики заимствований, рассказала заведующая кафедрой русского языка и филологического образования ЛГУ Татьяна Лебедева. И на протяжении всей истории заимствований шел спор между выдающимися российскими литераторами о возможности их принятия или необходимости отказа от иностранных нововведений. Новые слова, как правило, приходят к нам с новыми процессами и технологиями, остановить этот процесс вряд ли возможно, но и попустительствовать ему нельзя. Чтобы сберечь наш русский язык, мы можем противопоставить заимствованиям воспитание языкового вкуса и развитие словарного запаса у детей. И ведущая роль в этом отводится учителям и семье - тем общественным институтам, где ребенок проводит большую часть своего времени.

Еще ряд выступлений был посвящен главенствующей роли школы и учителей в воспитании речевой культуры у детей и юношества, ведь от того, как будут учить русский язык, зависит качество культуры в целом. Доцент кафедры филологического и социально-гуманитарного образования Ленинградского областного института развития образования Татьяна Сокольницкая рассказала об увлекательных пособиях по русскому языку, адресованных учителям и учащимся, и поддержала идею создания единого речевого регламента в школах Ленинградской области. В продолжение темы выступила студентка ЛГУ София Довбышенко: в повышение речевой культуры учеников должны быть вовлечены все учителя-предметники, а не только филологи. Навыки грамотной речи дети должны получать во время выполнения тематических заданий на уроках географии и биологии, ОБЖ и даже математики. Культура родной речи должна быть не школьным предметом, а образом жизни.

Сохранение русского языка начинается с каждого из нас, но безусловна и роль государства, обратилась к участникам круглого стола главный специалист комитета общего и профессионального образования Ленобласти Татьяна Засельская. Тема, которую подняли участники встречи настолько важна, что, по мнению специалиста, обсуждение необходимо вывести на иной уровень, чтобы вовлечь в него как можно больше заинтересованных людей.

Ольга Безбородова