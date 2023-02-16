На женщине-матери по-прежнему лежит «дельности строгой и внутренней силы печать. В ней ясно и крепко сознанье, что все их спасенье в труде…», в общем они по-прежнему во всём и везде!

Вот об одной из таких женщин и её вкладе в общее дело помощи участникам специальной военной операции и пойдёт речь. Наталья Алексеевна Алякина, инженер электрик, на заслуженном отдыхе. Как и многие из нас, в Елизаветино обосновалась, чтобы быть поближе к внуку и детям, работающим в городе на Неве. Рассказы о тихой охоте и рыбалке в разных уголках страны ей давно следует переложить на бумагу. А умению обустроить всё в квартире, доме, рядом с ним, дружить и прийти на помощь, можно поучиться.

По словам Натальи Алексеевны, решение вязать носки для воинов, пришло без раздумий.

- Так хотелось чем-то помочь, послать частичку домашнего тепла, одобрить и поддержать. Я же ничем не могу облегчить тяжелое бремя, что выпало на их долю, вот я и решила не только вязать носки, но и оставлять в носках «записочки», со словами поддержки, - поделилась Наталья Алексеевна. - Все, кто там воюет должны чувствовать нашу поддержку, так им будет легче идти в бой и приближать победу.

Показалось, что в комнате, как перекличка, прозвучали строки Владимира Силкина: «Ты знай, солдат, ты не один, с тобою вся страна! Терпи, солдат, как дед терпел. Война – это война!»

Всё, что выходит под ловкими руками, вооружёнными вязальным крючком, а вышло более двадцати пар, Наталья Алексеевна передает в Общественную организацию ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района, которую возглавляет Людмила Николаевна Голубева. В организациях «Ленинградский тыл» и «Летучий отряд», которые сотрудничают с Советом ветеранов, сообщили, что всё доставляется по назначению и радует наших бойцов.

Вот почему Наталья Алексеевна продолжает вязать новую партию. Приход весны ожидается через месяц!

Жанна Гриненко