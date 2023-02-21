Ленинградская реновация школ стала федеральной программой

«В Ленинградской области с 2015 года действует региональная программа реновации школ. За это время нам удалось привести в порядок – а фактически перестроить полностью – более 65 школ и детских садов. На выходе – это абсолютно современные учебные заведения с новым оборудованием и мебелью, куда детям хочется возвращаться. А сейчас мы проводим реновацию школ по-ленинградски на Донбассе», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Благодаря региональной программе реновации Ленинградская область ранее вошла в перечень регионов России, которые получат финансовую поддержку от государства на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием в 2022-2023 гг.

Ранее по поручению губернатора Ленинградской области регион расширил список объектов в Енакиево: за счет резервного фонда будет восстановлен лицей информационных технологий, разрушенный в ходе украинских обстрелов. Также регион проведет реновацию гимназии № 1: полностью обновят столовую, пищеблок и компьютерные классы.