Провожаем зиму в Тайцах!

С 11 часов на территории парка откроется широкая ярмарка народно-художественного промысла и ремесел, где посетителей встретят скоморохи и коробейники. Гостей праздника ждут игры и забавы: метание валенка, перетягивание каната, ручеек и многие другие. Для детей и взрослых пройдут мастер-классы по плетению куколок-масленичек, украшений из бисера и художественной росписи.

В 12 часов начнется концерт с участием фольклорных коллективов, артистов оригинального жанра, в том числе силовое шоу, коллективов Таицкого дома культуры и других. Праздничное настроение зимних проводов будут создавать группа «Format FM», Александр Филиппов с электробаяном, зажигательный ансамбль «Хохлома». Красочным завершением концерта станет выступление фольк-шоу группы «Колесо».

Кульминацией народного праздника станет сожжение чучела Масленицы в 14.30 в ознаменование уходящей зимы и наступления теплой весны. По окончании праздника для всех желающих состоится бесплатная экскурсия по дворцово-парковому ансамблю усадьбы Демидовых «Тайцы».