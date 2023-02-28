145 национальностей - в Ленинградской области

В том числе, в регионе проживает около 2 тыс. представителей коренных малочисленных народов ― к ним себя причислили 1855 человек.

Впервые перепись проходила в цифровом формате – главным нововведением стала возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Такой возможностью воспользовался каждый пятый житель.

По данным Росстата, в Ленинградской области проживает чуть больше 2 млн человек. Это почти на 284 тыс. человек больше, чем в 2010 году.

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России.

«Я – русский человек и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но, когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня – Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я – лакец, я – дагестанец, я – чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», – заметил Путин, подчеркнув, что всех из более чем 300 национальных и этнических групп России просто невозможно перечислить.