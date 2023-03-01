«Друзья мои, прекрасен наш союз!»

Новую выставку представила заведующая медиацентром музея А.С. Пушкина Ирина Розина.

- В России начался Год педагога и наставника, и мы решили, что будем рассказывать о Императорском Царскосельском лицее и Александровском лицее, - рассказала Ирина Розина. - У нас уникальная коллекция, посвященная лицею, на которой ежегодно бывает очень много посетителей. Важно помнить, что история лицея начинается даже не с 1811 года, когда он открылся, набрав первых учеников. В 1808 году император Александр I, беседуя с Михаилом Сперанским, высказал мысль о необходимости воспитания новых чиновников, с которыми можно было бы проводить реформы государственной власти. Получив задачу, Сперанский разработал программу нового учебного заведения. Лицей был задуман как школа, в задачу которой входила подготовка юношества, «особенно предназначенного к важным частям службы государственной».

Михаил Сперанский всегда ратовал за то, чтобы доступность учебных заведений была одинакова для всех сословий. Этот принцип он хотел применить и для задуманного им лицея. Однако в итоге в лицей принимали детей только из дворянский семей, в том числе и не очень богатых и знатных.

На основанный Александром I Царскосельский лицей возлагали большие надежды, его видели образцовым заведением в ряду других привилегированных учебных заведений для дворянского юношества того времени. Предполагалось даже, что там наравне со всеми будут учиться великие князья, но эту идею отвергла императорская семья.

Так или иначе лицей стал единственным благородным пансионом в Российской империи, который в первой трети XIX века имел полное государственное финансирование. Обучение в лицее носило энциклопедический характер. Для преподавания собрали лучших педагогов, среди которых были видные деятели российской науки и просвещения. Цель лицейского образования выражалась в девизе «Для общей пользы», который был выбит на медалях выпускников первого курса.

Когда речь заходит о лицее, мы, прежде всего, вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина. Но, к сожалению, мы мало знаем о преподававших там педагогах, как и о лицеистах, которые взрослели вместе с Пушкиным.

Первый же выпуск Царскосельского лицея стал «золотым», подарив России целую плеяду талантливых и образованных людей. Среди них — блестящие дипломаты А.М. Горчаков и С.Г. Ломоносов, видные военачальники генерал В.Д. Вольховский, адмирал Ф.Ф. Матюшкин, поэты А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер и, конечно же, А.С. Пушкин.

Выставка «Наставники и питомцы» в библиотеке им. А.С. Пушкина рассказывает об этих людях, которые работали во славу России и, безусловно, оказали большое влияние на становление и дальнейшую жизнь великого русского поэта.

Юлия Лысанюк