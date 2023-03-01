НОВОСТРОЙКА ИЛИ ВТОРИЧКА: ГДЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ?

Риэлторское агентство “Этажи” собрали самую полную базу квартир и домов по ссылке https://chelny.etagi.com/zastr/.Рассмотрим некоторые важные факторы, которые помогут определиться с выбором.

Ремонт

Скорее всего, ремонт понадобится в обоих случаях. Как правило, вторичное жилье не требует штукатурки, выравнивания полов и т.д. Если вы всегда мечтали обустроить свой дом с нуля - то новостройка с минимальной отделкой вас не испугает. За дополнительную плату можно купить White Box - квартиру в новом доме, но уже с ремонтом и установленной сантехникой.

Расположение квартиры

Расположение квартиры является важным фактором при выборе недвижимости. Квартиры в новостройках могут располагаться в новых районах, которые еще не имеют развитой инфраструктуры. В то время как вторичное жилье может быть расположено в удобных местах со всей необходимой инфраструктурой уже развитой. Рядом будут магазины, школы, сады, поликлиники и не придется пару лет жить на стройке.

Цена квартиры

Квартиры в новостройках могут быть более дорогими, чем вторичное жилье, потому что вы платите за новое состояние квартиры и удобства, которые предоставляет новое здание. Однако, вторичное жилье может потребовать значительных дополнительных затрат на ремонт и обновление. Если вторичное жилье - это квартира в доме 60-х годов, то состояние коммуникаций там оставляет желать лучшего.

Сроки сдачи объекта

Покупка квартиры в новостройке может быть выгодной в том смысле, что вы можете получить свою квартиру в кратчайшие сроки. Кроме того, вы можете получить дополнительные льготы от застройщика. Вторичное жилье может быть готово к заселению сразу, особенно, если ремонт требуется минимальный.

Стоимость содержания квартиры

Стоимость содержания квартиры может также различаться в зависимости от того, покупаете ли вы квартиру в новостройке или вторичное жилье. Новые дома имеют обширную придомовую территорию, центры добрососедства, спортзалы, все это требует дополнительной оплаты.

“Этажи” помогут вам определиться с выбором и провести сделку. Важно: риэлторы не берут свою комиссию при покупке новостройки, вы экономите на их услугах.