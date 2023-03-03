Полпред Президента ― в Ленинградской области

Полпред главы государства провел заседание Координационного штаба по повышению устойчивости развития экономики регионов Северо-Запада России. На заседании рассмотрены вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Перед началом Координационного штаба Александр Гуцан совместно с губернатором региона Александром Дрозденко побывали в военном комиссариате Ленинградской области по городу Всеволожску и Всеволожскому району.

Ознакомились с работой научно-производственного объединения «Поиск». АО «НПО «Поиск» занимается разработкой и производством устройств и механизмов для систем вооружения армии России в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

В Центре социальной защиты населения во Всеволожском районе Александр Гуцан и Александр Дрозденко пообщались с сотрудниками, ответственными за работу с семьями военнослужащих. Александру Гуцану презентовали трехуровневую систему сопровождения и поддержки семей военнослужащих. Помимо соцработников в единую систему оказания помощи включены волонтеры и работники администраций. В регионе ― около полусотни мер социальной поддержки по всем направлениям: образования, соцзащиты, здравоохранения. Самые востребованные ― компенсация за ЖКУ и единый социальный проездной билет.

Программы поддержки, реабилитации и переобучения участников специальной военной операции стали главной темой знакомства с деятельностью государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции».

На заседании Координационного штаба, в котором по видеоконференцсвязи приняли участие высшие должностные лица всех субъектов РФ СЗФО, обсуждалась реализация комплекса мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, принимаемых в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

Александр Гуцан подчеркнул, что в послании Федеральному Собранию РФ Президент Российской Федерации предложил создать специальный государственный фонд, задача которого ― адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.

В текущем году структуры фонда необходимо развернуть во всех регионах, а их работа должна быть открытой и доступной, по принципу «одного окна».

На сегодняшний день во всех регионах Северо-Запада России создана система дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Приняты необходимые нормативные правовые акты. Налажено межведомственное взаимодействие. Подготовлены «социальные паспорта» семей мобилизованных и эта работа продолжается. Установленные в регионах денежные выплаты осуществляются своевременно.

В ходе заседания руководители регионов доложили о проводимой работе.

Первым на совещании с докладом выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Мы в Ленинградской области стараемся к организации помощи подходить «всем миром» ― поэтому семьям у нас помогают не только соцработники, но и волонтеры, и сотрудники администраций. Связь с семьями и координацию помощи обеспечивает соцзащита. В регионе введено 48 мер поддержки, которыми могут воспользоваться сами военнослужащие и их близкие. Сопровождение ветеранов спецоперации регион разворачивается на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции, где помимо психологической, медицинской, юридической помощи, будет проводиться и обучение новым специальностям, организовываться трудоустройство. Также регион провел лицензирование отделений реабилитации больниц в Тосно и Волхове, они будут оказывать необходимую медицинскую помощь вернувшимся бойцам», ― отметил губернатор.

«Достойная всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей ― важнейшая задача, и мелочей здесь быть не может. От того, как мы работаем в тылу, будет зависеть результат на передовой. Главное, не должно быть формального подхода», ― подчеркнул Александр Гуцан.

Полномочным представителем обращено внимание высших должностных лиц на необходимость организации единого системного подхода к работе по «социальным паспортам», а также более всесторонней и активной работы по информированию семей участников СВО об имеющихся в регионах мерах поддержки. Также рекомендовано осуществить контроль за состоянием военкоматов и актуализацией представляемой на их территории информации.

По итогам заседания Координационного штаба подготовлены решения, направленные на безусловное выполнение поручений Президента Российской Федерации по поддержке участников СВО и их семей на территории регионов Северо-Запада России.