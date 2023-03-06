Кондоминиум: что такое и какие функции
Понятие condominium зародилось за рубежом, оно ближе к формам собственности в Европе и США. Для России более близкое понятие, схожее по значению — ТСЖ.
Его смысл в том, что в управлении объектами общего пользования принимают участие все собственники квартир или домов, построенных на общем участке.
Что такое кондоминиум
Кондоминиум – это форма владения недвижимостью в жилом комплексе несколькими собственниками. К нему относится не только квартира, но и прилегающая территория и нежилые помещения дома. Итак, что такое кондоминиум простыми словами: это вид собственности на жилой объект, где управлением занимается группа лиц – владельцев недвижимости. Чаще всего под «кондо» понимается многоквартирный дом или комплекс строений, а также к нему относятся прилегающие нежилые объекты:
● подъезды,
● лестничные площадки,
● крыша и чердак,
● придомовая территория (парковка, детская площадка и т.д.),
● инфраструктура здания.
Слово Condominium взято из латыни. Это сочетание двух слов — con (предлог «с», «со») и dominium (переводится как «владение»). То есть дословный перевод — совладение, или совместное владение.
Термин кондоминиум используется также в международном праве — это совместная власть нескольких государств на одной территории.
Кондоминиум в России
Появившись еще в СССР, кондоминиум понимался как общность построек, земельного участка, инженерных коммуникаций и ограждений в рамках одного жилищного комплекса. С 2005 года термин исключен из всех правовых документов. В законодательстве вместо него используется более близкое для России понятие «Товарищество собственников жилья» (ТСЖ).
Это вид владения, когда собственники жилых и нежилых помещений в доме объединяются для совместного управления. Законом определяются границы, в пределах которых участники могут распоряжаться общими объектами. Многоквартирный дом получает статус кондоминиума (а по документам ТСЖ) только по общему решению владельцев недвижимости. Основное внимание в совместном имуществе отводится земельному участку. Если он не сформирован, то находится во владении городской администрации. Собственники же имеют исключительное права пользоваться этой территорией и требовать определения границ на законодательном уровне.
Если местные власти оформляют участок, он переходит в долевую собственность и может на равных условиях использоваться всеми владельцами квартир. Отказать в формировании земельного участка местная администрация не может по закону. Любой собственник может оформить на себя землю под домом.
Понятие кондоминиума в России и других странах различается. За рубежом в статусе Condo могут оформляться не только многоквартирные дома или коттеджные поселки, но также гостиницы и отели.
Функции, которые есть у кондоминиума
Есть три основных функции кондоминиума, которые вытекают из возможности управлять территорий и помещениями общего пользования.
Что могут осуществлять собственник жилья в кондоминиуме:
● Контроль работы управляющей компании. Владельцы проверяют коммунальные службы, отвечающие за подачу света, газа и воды, вывоз мусора и т.д.
● Ремонт и обслуживание. На общем собрании жильцы решают, какую компанию они пригласят для проведения капитального ремонта домов. Кроме этого они сами следят за благоустройством прилегающей территории – дворов, детских площадок. На них лежит забота об уборке мусора с общего участка, например, проведением субботников или за счет найма дворника.
● Работа в рамках утвержденного плана. Необходимость создавать ежегодный план по улучшению и сохранению надлежащего внешнего вида территории – отличительная особенность кондоминиумов. Собственники должны обеспечивать проведение мероприятий по утвержденному плану. К таким видам деятельности можно отнести обустройство парковки, установку новой игровой площадки, озеленение территории.
Важная обязанность кондоминиума — быстро реагировать на различные непредвиденные ситуации, форс-мажоры, срочные обращения жильцов. О потраченных средствах из общего бюджета нужно обязательно отчитываться.
Отличия кондоминиума от квартиры
У этих двух форм владения недвижимостью установлен разный порядок управления общими территориями и постройками, находящихся в пределах ЖК.
Все решения о ведении хозяйственной деятельности на таких объектах принимаются совместным обсуждением и голосованием на собраниях собственников.
Наиболее близкое объяснение кондоминиума для российской практики – это многоквартирный дом, жильцы которого документально оформили ТСЖ. Созданное товарищество занимается управлением и решением общих вопросов.
В чем разница: кондоминиум и ТСЖ
Такая форма управления объектами недвижимости, как кондоминиум, получило большое распространение в Европе и особенно в США. Совместное владение там широко развито и часто применимо.
В России же есть свой аналог «кондо» – это товарищества собственников, или ТСЖ. По сути это одно и тоже, но сам термин в российской практике встречается редко, так как давно выведен из законодательства.
Достоинства и недостатки кондоминиума
В этой форме имущества забота о территории лежит на самих жильцах. Они получают больше свободы для хозяйственной деятельности, и в то же время осознанно берут на себя огромную ответственность. Из этого вытекают как преимущества, так и недостатки.
Преимущества кондоминиума
● Каждый собственник несет ответственность за общее пространство жилого комплекса, что ведет к благоустроенности придомовых территорий.
● Все нежилые помещения доступны для владельцев квартир, они могут свободно перемещаться по всей территории и пользоваться ей.
● Общий бюджет на ремонт и благоустройство контролируется, ведется отчетность.
● Кондоминиум причисляется к неприбыльным организациям, так что для него отсутствует налог на коммунальные услуги.
Недостатки кондоминиума
● Получить этот статус непросто — нужно собрать документы, достигнуть согласия владельцев. Процесс оформления долгий и сложный.
● В ходе перерегистрации потребуется оформить техпаспорт на дом, а это платная услуга.
● Деньги на ремонт, благоустройство и другие общие нужды собирают владельцы жилья из собственных средств, даже в случае дорогостоящего капремонта.
Как создать кондоминиум: главные шаги оформления
В России кондоминиумы создаются по правилам оформления ТСЖ, закрепленным в статье 136 Жилищного кодекса.
Его оформление поэтапно выглядит следующим образом:
1. Опрос среди собственников квартир. Старший по дому или другой инициатор оформления должен подготовить устав и коллективное заявление.
2. Общее собрание. На этом этапе проходит утверждение устава, выбор управляющего состава среди жильцов путем голосования. К собранию готовятся заранее, всех жильцов о его проведении нужно оповестить за две недели.
3. Передача документов на переоформление в Налоговую.
4. Получение свидетельства (срок ожидания – 1 месяц).
5. Открытие ответственным лицом банковского счета для нужд кондоминиума.
Чтобы документы приняли на регистрацию, сведения об участниках голосования и их имуществе в доме должны быть указаны в протоколе общего собрания.
Как работают кондоминиумы в других странах
Подобие condos (кооперативных домов) появилось в Великобритании в 19 веке на фоне преобразований в сфере жилья. Были организованы строительные общества, которые имели право заниматься возведением и обслуживанием помещений.
Сейчас такая форма управления более распространена в США. Кондоминиумы можно встретить как в крупнейших городах, так и в глубинке. Причем к ним относятся не только многоквартирные дома. В Европе, США и некоторых восточных странах на правах кондоминиума встречаются отели, где оформлен не один владелец в виде управляющей компании, а несколько лиц.
Автор: Наталья Мокина (эксперт по недвижимости портала spb.101novostroyka.ru)