Празднование Дня рождения Ленобласти пройдет под эгидой Года Команды Знаний

Оргкомитет по подготовке к празднованию 96-ой годовщины основания Ленинградской области рассмотрел сегодня концепцию проведения мероприятия.

В Год Команды Знаний, который совпадает с объявленным в России Годом педагога и наставника, традиционное праздничное шествие пройдет в формате «уроков». Каждый район представит свои достижения и потенциал в виде одной из школьных дисциплин.

«Это очень интересная идея ― обыграть традиционные уроки: географию, математику, физкультуру, историю с точки зрения возможностей каждой территории», ― поддержал решение глава региона Александр Дрозденко.

Временной «столицей» Ленобласти ― на время праздника ― в этом году станет город Тосно, где уже идут подготовительные работы по обновлению городской среды: капремонт городского стадиона, на очереди ― обновление фасада музея, ремонт дорог и многое другое.

Ожидается, что официальную программу празднования посетит не менее 1,5 тысяч почетных гостей, по традиции, вечерний концерт будет доступен для всех желающих ― жителей города и гостей.