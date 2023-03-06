Программа развития сельских территорий ждет заявки

«Только в 2022 году по программе построено и отремонтировано 70 социальных объектов. Программа позволяет привлекать федеральные средства на реконструкцию домов культуры, школ, детских садов, дорог. Чтобы проекты этого года были реализованы в срок, муниципалитетам необходимо активизироваться и до 1 апреля провести конкурсы на их реализацию. Сегодня необходимо пользоваться любой возможностью по привлечению средств в регион и выполнению обязательств по строительству соцобъектов», – подчеркнул глава региона на аппаратном совещании в администрации региона.

В 2023 году по программе комплексного развития сельских территорий в Ленинградской области запланирована реализация 40 проектов стоимостью 1,4 млрд рублей. Среди них – капитальный ремонт десяти домов культуры, строительство семи объектов здравоохранения и 13 проектов благоустройства. Проекты реконструкции соцобъектов поселка Калитино Волосовского района и реконструкция шести автомобильных дорог уже прошли конкурсный отбор Минсельхоза РФ и получили федеральное финансирование.