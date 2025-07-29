Герои СВО выбирают Команду 47

«По выбору Валерия Енина, участника второго потока программы «Время героев», стал его наставником. Валерий заключил контракт в начале 2023 года, о решении сказал только жене. Вернулся уже капитаном, а в 2024 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, получил Золотую Звезду Героя России из рук президента Владимира Путина. Валерий определился, что стажироваться в администрации Ленобласти будет по теме строительства», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

На первой рабочей встрече Валерий Енин и Александр Дрозденко обсудили строительство виадука в Волосово над железной дорогой и строительство школы №2.

«Время героев» — программа развития для участников специальной военной операции, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Цель обучения — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

В Ленинградской области по инициативе губернатора Александра Дрозденко реализуется программа «Герои Команды 47», старт первому потоку был дан в мае, его участниками стали 47 ветеранов СВО из 47-го региона. Ветераны, успешно завершившие годовое обучение, будут трудоустроены в областные органы власти и местного самоуправления.