«И скоро балу быть…»

Дамы в пышных платьях, кавалеры во фраках и смокингах, бесконечное кружение пар на паркете в атмосфере веселья, интриг, легкого флирта и просто прекрасного настроения — всё это русские балы XIX века, которые так в молодости любил Пушкин.

Бальный сезон в России продолжался круглый год, исключая время Великого поста. Танцевали ежедневно, иногда на нескольких балах за день. Представители дворянских фамилий считали своей общественной обязанностью давать один-два бала ежегодно. Особенно старались те семейства, в которых подрастали невесты на выданье. На балах ценилось умение кавалеров развлекать дам. Бальная словесность называлась «мазурочной болтовней» и включала в себя анекдоты, короткие забавные рассказы, изысканные комплименты, любовные признания.

В эпоху Пушкина бал открывался полонезом, продолжался вальсом, а заканчивался мазуркой. Как говорили в те времена, вальсом на балу начиналась любовь, а мазуркой решалась судьба.

Несмотря на то, что время изысканных балов пушкинской эпохи давно уже прошло, интерес к нему не пропал. Он сохранился в воспоминаниях современников и строках пушкинских стихов, в классических романах и театральных постановках, в живописи и музыке.

Выставка «Бал пушкинской поры» - это романтическая возможность почувствовать обаяние XIX века, ощутить атмосферу, окружавшую Александра Сергеевича Пушкина. На многих представленных произведениях изображен и сам Пушкин. Вот он проходит через толпу или стоит, прислонившись к колонне, пока его красавица-жена танцует мазурку с одной очень важной персоной. И мы представляем себе, как гневно блистают его глаза... А бал продолжается!

Юлия Лысанюк