Дарья Батищева и Анастасия Горбачева из Ленинградской области стали амбассадорами Всероссийского проекта «Профразвитие»

Проект «Профразвитие» уже четвертый сезон помогает молодежи осознанно строить карьерную траекторию, получать первый профессиональный опыт и находить возможности для развития в ведущих компаниях страны. Отбор в амбассадорскую программу 2026 года проходил на конкурсной основе в несколько этапов. Кандидаты рассказывали о своей мотивации, предлагали идеи развития проекта в регионах, демонстрировали лидерские качества, коммуникационные навыки и готовность работать с молодежным сообществом.

«Сегодня стране нужны молодые люди, которые готовы не ждать возможностей, а создавать их для себя и окружающих. Именно таких ребят мы увидели среди участников амбассадорского отбора проекта «Профразвитие». Более 2 тысяч заявок поступило из всех 89 регионов России, и каждая из них стала подтверждением того, что молодежь стремится развиваться, быть полезной своему региону и помогать сверстникам находить свой карьерный путь. Мы выбрали 100 ярких неравнодушных ребят, которым предстоит стать настоящими лидерами молодежных сообществ. Они будут рассказывать о карьерных возможностях, объединять вокруг себя людей, запускать новые инициативы и помогать другим делать первые уверенные шаги в профессии. Именно так формируется поколение людей, готовых брать ответственность за будущее страны и активно участвовать в его создании», – отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

По итогам конкурсных испытаний были определены 100 участников из 42 регионов, которым предстоит знакомить сверстников с современным рынком труда, помогать им делать первые уверенные шаги в профессии, а также запускать собственные инициативы и проводить карьерные мероприятия в своих регионах.

От Ленинградской области амбассадорами проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали студентка третьего курса Ленинградского областного колледжа культуры и искусств, будущий хоровой дирижер Дарья Батищева и ведущий инспектор отдела координации деятельности и контроля качества территориальных центров занятости населения ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» Анастасия Горбачева.

Дарье Батищевой всего 18 лет, но за плечами девушки опыт, которого хватило бы на несколько профессиональных биографий: педагогические отряды, медиа, молодежная политика, грантовые проекты и всероссийские форумы. Ее путь – это история про осознанный выбор быть в центре событий, помогать другим расти и самой при этом постоянно меняться к лучшему.

Все началось со школы и колледжа искусств. В 2023 году Дарья пришла в Российские студенческие отряды, прошла обучение по программе «Вожатый» и отправилась работать в детские лагеря – сначала помощником вожатого, затем руководителем пресс-центра. Летние смены в ДОЛ «Профессионал» и «Зеленый город» стали для нее серьезной школой жизни. Также Дарья приняла участие в инструктивно – методических сборов Вожатых Первых Ленинградской области. По итогам сборов зачислена в кадровый резерв специалистов, участвующих в реализации проекта «Тематические смены в федеральных и региональных организациях отдыха и оздоровления детей».

Важным этапом стало участие в проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей». в 2024 году Дарья получила Знак отличия «Другого Дела», а в 2026 вошла в Актив проекта «Другое Дело». Также она состоит в региональной команде Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» и участвует во флагманской программе «Жить и создавать в России». Дарья активно участвует в развитии молодежных сообществ региона. Она была командиром студенческого педагогического отряда «Сакура», секретарем первичного отделения Движения Первых в колледже, а также секретарем первого созыва медиасовета Центра «Молодежный». В числе ее достижений – участие в организации крупных региональных и всероссийских мероприятий, включая праздник выпускников «Алые паруса», международную велогонку «Золото Ладоги», фестиваль «Место встречи Выборг» и Первые зимние спортивные игры Александра Невского. Кроме того, в составе хора «Кантабиле» Дарья стала лауреатом всероссийского конкурса «Битва хоров!». Сегодня Дарья продолжает учиться, работать с молодыми людьми и развивать медиа в молодtжной политике. Она показывает на своём примере: в России каждый молодой человек может не только найти себя, но и вести за собой других.

«Для меня быть амбассадором проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это не просто статус, а возможность показывать на своtм примере, что карьерный путь можно строить осознанно уже в колледже. Это доступ к стажировкам, наставникам, новым знакомствам и профессиональным возможностям, которыми важно делиться с другими. Я хочу, чтобы как можно больше молодых людей узнали: в России есть экосистема, которая помогает превращать энергию, идеи и инициативы в реальные достижения», – поделилась амбассадор проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Ленинградской области Дарья Батищева.

Анастасия Горбачева работает в Центре занятости населения Ленинградской области. Родилась в Уссурийске, окончила бакалавриат Дальневосточного федерального университета во Владивостоке по совместной программе с НИУ ВШЭ по направлению «Экономика», а затем получила магистерское образование в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Собственный путь от студента из небольшого города до специалиста в сфере занятости и общественного лидера убедил её в том, что возможности для развития доступны каждому. Именно поэтому сегодня она помогает молодым людям находить свой профессиональный путь и не бояться делать первые шаги к карьере.

Анастасия является руководителем проекта «МОСТ», который объединяет более 2 500 участников в социальных сетях и помогает молодежи узнавать о стажировках, стипендиях, грантах, форумах и образовательных программах. Она стала лучшим амбассадором олимпиады «Я – профессионал» в 2024 и 2025 годах, представляла проекты «Студтуризм», «Альфа-Банк» и другие федеральные инициативы. В 2025 году Анастасия впервые вошла в число амбассадоров проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», а в 2026 году вновь прошла отбор. Сегодня она объединяет опыт работы в государственной сфере, проектном управлении и медиакоммуникациях, чтобы помогать молодежи, особенно из небольших городов, находить возможности для профессионального роста и уверенно строить свою карьерную траекторию.

«Для меня быть амбассадором проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это возможность на своём примере показывать: профессиональное развитие доступно каждому, независимо от стартовых условий. Это про личный пример, искреннюю помощь и умение заряжать других верой в себя. Я готова делиться опытом и вместе с командой делать карьерные горизонты ближе», – подчеркнула амбассадор проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Ленинградской области Анастасия Горбачева.

В течение года ребята смогут развиваться сразу в нескольких направлениях: лектор на молодежных событиях региона и страны, активист на карьерных мероприятиях, блогер, создающий положительный имидж проекта в социальных сетях, а также наставник новых участников проекта «Профразвитие», помогающий им в прохождении конкурсных этапов.

С новыми представителями проекта будут работать трекеры из числа амбассадоров прошлых сезонов, которые уже реализовали успешные инициативы и внесли значительный вклад в развитие сообщества «Профразвития». Они будут координировать работу команд, а также помогать участникам обмениваться лучшими практиками и быстрее адаптироваться к задачам программы.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Присоединиться к четвертому сезону могут все, кто готов сделать следующий шаг в профессии – регистрация уже открыта на сайте профразвивайся.рф.