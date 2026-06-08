Ленобласть и Союз конькобежцев договорились развивать школьный спорт

Документ подписали вице-губернатор Егор Мищеряков и президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Стороны будут вместе развивать конькобежный спорт в Ленобласти, привлекать к нему школьников, их родителей и другие возрастные группы, помогать школам и спортсменам с информационной поддержкой, повышать квалификацию детских тренеров и специалистов, укреплять материальную базу для занятий конькобежным спортом.

Главным исполнителем от правительства региона назначен комитет по спорту.

«Вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом — это правильная государственная политика, которая формирует здоровое будущее нации. Сотрудничество с Союзом конькобежцев России открывает новые возможности для массового привлечения школьников к регулярным тренировкам, укрепления их здоровья и воспитания спортивного характера. Уверен, что совместная работа позволит не только увеличить число юных конькобежцев в регионе, но и создать условия для подготовки резерва сборных команд Ленинградской области и России», - сказал вице-губернатор Егор Мищеряков.

Соглашение действует три года, а потом автоматически продлевается.