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Судебные приставы проведут прием в связи с СВО

16 марта состоится единый день приема граждан службой судебных приставов по вопросам, связанным с исполнительными производствами в от-ношении мобилизованных, участников специальной военной операции, их родственников.

Рубрики:  Право

В рамках личного приема должностные лица Гатчинского районного отдела судебных приставов УФССП РФ по Ленинградской области обеспечат адресное решение вопросов, а также разъяснят законодательство, касающееся исполнительного производства.

 Прием состоится в МФЦ по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 16-а, с 10:00 до 13:00.