Дмитрий Майоров из Сиверской представит Ленинградскую область в финале Всероссийского конкурса «Начни игру»

Порядка 300 разработчиков из 59 регионов России посетят Республику Татарстан для участия в мероприятиях финала Всероссийского конкурса «Начни игру». На протяжении 4 дней финалистам предстоит решать кейсы от партнеров проекта и защищать свои разработки перед инвесторами. Основные конкурсные события пройдут в одном из самых технологичных городов страны – в Иннополисе, а подведение итогов и оглашение победителей состоится в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма на территории знаковой для республики локации – Деревни универсиады.

Гостями мероприятия станут руководители органов исполнительной власти, представители топ-менеджмента компаний технологического сегмента нашей страны, а также руководители игровых студий и эксперты геймдев-индустрии.

«Всероссийский конкурс «Начни игру» – новый проект в линейке конкурсов президентской платформы, мы запустили его летом прошлого года. Однако, за полгода участниками конкурса стали более 82 тысяч человек из 89 регионов России, и многие из них начали свой путь в разработке игровых продуктов с нуля, а те, кто уже имел опыт, смог укрепить свои позиции, а также познакомиться и поработать вместе с лучшими представителями игровой индустрии, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Проект «Начни игру» стал точкой входа в игровую индустрию, а также мощным импульсом для консолидации усилий бизнеса и государства в вопросах поддержки отечественного геймдева. Предстоящий финал соберет в Татарстане 300 начинающих и уже опытных разработчиков компьютерных игр. Уверен, что финалисты порадуют нас своими историями успеха».

Лидером среди участников направления «Программирование» стал Дмитрий Майоров, ученик Сиверской средней общеобразовательной школы №3.

В число сильнейших участников направления «Геймдизайн» вошла Софья Кротова, студентка Санкт-Петербургского государственного университета Телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича.

Среди участников направления «Дизайн» в финалисты вошла Вероника Гайдукова, ученица школы №6 города Сосновый Бор.

За время конкурса участникам удалось решить сразу несколько кейсов от партнеров проекта.

Также финалистом стал Ярослав Митрохович, разработчик, принявший участие в акселераторе игровых проектов «Начни игру» в составе команды

Eudokia Games.