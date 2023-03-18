Из истории поступления тронных кресел в Гатчинский дворец-музей

Несмотря на то, что в 1976 году в ряде помещений дворца начались реставрационные работы, причем за счет средств арендатора, перспективы их музеефикации были весьма призрачными, а чиновники из Комитета по культуре Ленинграда, которому подчинялась дирекция парка, даже слышать о Гатчинском дворце не желали.

Но в один из зимних дней 1976 года, к большому удивлению парковых работников, на хоздвор прибывает из Москвы фура с «царскими тронами». Принимала их главный хранитель парка Аделаида Сергеевна Елкина, которая за несколько лет до этого пришла работать в Гатчину по рекомендации директора Павловского дворца-музея Анны Ивановны Зеленовой, и перед которой была поставлена цель - восстановить Гатчинский дворец. Уже в те годы наставница и ее воспитанница искали возможность восполнить военные утраты предметов убранства Гатчинского дворца.

Верхняя Тронная Павла I

До Великой Отечественной войны Верхняя Тронная Павла I была одним из самых нарядных интерьеров, оформленных в конце XVIII века по проекту придворного архитектора Винченцо Бренны. Первоначально помещение с ценнейшими гобеленами французской работы на стенах служило Гостиной для вел. князя Павла Петровича, а «тронное место» появилось только в 1797 году, после коронации Павла I. Оно состояло из кресла со скамейкой для ног, подиума и балдахина.

В мастерской мебельщика Х. Мейера для Гатчинского и других дворцов Павла I выполнено несколько кресел для тронов. Образцом для них послужило серебряное тронное кресло императрицы Анны Иоанновны, исполненное в 1731 г. Николасом Клаузеном в Лондоне. Сегодня его можно увидеть в Малом тронном зале Петра I в Зимнем дворце Государственного Эрмитажа.

Павловское тронное кресло было деревянное, золоченое, богато украшенное резьбой из стилизованных листьев, побегов аканта, пальмы и с вензелем Павла I в картуше. Подлокотники кресла завершались изображением орлиных голов, а гнутые ножки - орлиных лап, сжимающих сферы. На вышивке спинки было изображение герба Российской империи с мальтийским крестом. Венчала тронное кресло резная корона и держава с крестом.

В 1941 году из этого зала удалось эвакуировать гобелены, каминные украшения, скамейку для ног, а кресло пришлось спрятать во дворце. После войны его не удалось найти.

Конечно, интерьер можно было восстановить как Гостиную, без тронного места, однако, Аделаида Сергеевна Елкина надеялась заменить утраченное кресло одним из аналогичных. А поскольку пополнение музейных коллекций не имеет стандартных путей, то помог случай.

«Ненужная мебель» из музея Кремля

Произошла история совершенно невозможная по сегодняшним временам, но вполне объяснимая тогда.

Вот как эти события описывает А.С. Елкина в своей книге «Мой дворец», изданной в 2015 году. При этом автор ссылается на помощь «музейного братства», однако, вынуждена уточнить, что и тогда содействие Гатчине, которая всегда рассматривалась коллегами как «опасная соперница», редко случалось.

История началась с того, что главный хранитель дворцов Ораниенбаума искала тронное кресло Екатерины II и, встретив А.С. Елкину, поделилась информацией, что в Музее Московского Кремля «чистят» фонды от «лишней» мебели и, возможно, Гатчине смогут отдать кресло Павла I.

«…Главный хранитель кремлевских музеев в вечной тревоге. Это для нас с тобой троны – прежде всего мебель, а в Кремле это до сих пор политический символ, да еще нежелательный», - вспоминает тот разговор Елкина.

Конечно, Аделаида Сергеевна срочно мчится в Москву, и когда ее приводят в «хранилище царских тронов» в одной из башен Кремля, то, по ее словам, она испытывает «второе сильное впечатление»:

«…Сам чердак круглой башни Московского Кремля над Москвой-рекой - высокий, светлый, но с выбитыми стеклами и голубями. На полу были сдвинуты резные золоченые кресла, обитые золоченой парчой с вензелями императоров под короной. На сиденьях лежали кучи голубиного помета. Особенно пострадала парча с вышивкой монументального кресла с великолепными резными грифонами

Александра III. От кресла Павла I остался только каркас, но он полностью сохранил резьбу и даже золочение, правда, немного потемневшее, потертое, со сколами, но мне оно показалось солнечным и эффектным. Больше всего повезло тронному креслу Николая II, его закидали картонными коробками, что невольно обеспечило ему полную сохранность. Меня императоры не интересовали в те годы, на них не было времени, даже минуты, но образность, высокое качество работы, продуманность всех элементов, разнообразие художественных приемов заставили внимательно осмотреть каждый предмет. Тончайшая резьба и двухцветная матовая позолота на одном кресле, смелая фантазия, торжественность, полифоническое звучание форм и цвета – в другом. И затрапезное состояние с прорехами почерневшей парчи, разодранный вензель, утраты декора. Кто-то расправился с отделкой тронного кресла Николая I…»

Завершает рассказ Аделаида Сергеевна следующим восклицанием: «Оставить здесь такое богатство, чтобы погубили окончательно?» И она решила взять всю «ненужную мебель», на что хранитель Кремлевского музея с «облегчением вздохнула». Затем Елкина договаривается с сотрудниками Государственного Эрмитажа о перевозке ценного груза. К счастью, в это время в Москве оказался пустой фургон, перевозивший экспонаты Эрмитажа в Третьяковскую галерею.

И вот большие фанерные ящики с 8-ю тронными креслами прибывают на территорию хоздвора дирекции парка. Сначала их сгружают в свободное помещение Красного уголка в каменном павильоне «Ферма». В то время все комнаты здания были заняты под жилье парковых работников, а в Красном уголке проводились общие и партийные собрания коллектива. Сразу же разразился большой скандал возмущенного партийного руководства: «Как можно обломки царских кресел складировать рядом с бюстом В.И. Ленина и красным знаменем!»

Позже ящики удалось перетащить в Купольный зал того же павильона, в котором с павловского времени царственные владельцы принимали гостей и угощали свежими молочными продуктами.

В то время в штате научного отдела дирекции помимо А.С. Елкиной числился только один научный сотрудник в моем лице. Поэтому, когда в Купольном зале, где не было печей и царил жуткий холод, распаковали ящики, я получила задание сделать обмер кресел и описание их сохранности. Должна сказать, что воспитанная в духе советской идеологии, особого трепета перед «царскими тронами» я не испытывала, их жалкий вид могла объяснить отношением к тем, кто на них когда-то восседал. И, каюсь, достаточно долго работая линейкой и карандашом, спокойно усаживалась на те из «тронов», которые были покрепче и почище. Могли ли мы с Аделаидой Сергеевной тогда предположить, что настанут времена, когда эти «символы» императорской власти будут вновь востребованы, да еще в восстановленном Гатчинском дворце!

Даже 8 мая 1985 года, когда одним из первых залов была открыта Тронная Павла I, в ней отсутствовал трон императора. Просто не было средств и времени на его восстановление, да к тому же чиновники из Комитета по культуре г. Ленинграда считали установку в зале «тронного места» необязательным. Ведь в музее открывались прежде всего «парадные интерьеры конца XVIII века», и посетителей рекомендовалось просвещать, рассказывая только об искусстве того времени, варварстве фашистов, мастерстве советских реставраторов…

Тронное кресло Павла I со скамейкой для ног было реставрировано и установлено на подиуме со ступеньками позже, а вот, балдахина над ним, к сожалению, до сих пор нет.

Позже «гатчинский раритет» даже побывал на американском континенте. В 1996 году по договору Комиссии по культурному сотрудничеству со штатом Миссисипи в столице городе Джексон состоялась выставка «Дворцы Санкт-Петербурга. Российский императорский стиль». На ней Гатчинский дворец был представлен в виде Тронной императора Павла I. Для этого была выполнена реконструкция части интерьера с подлинным тронным креслом императора.

Тронное кресло Александра III

Остальные тронные кресла долгое время оставались в хранилище музея и ждали своего часа. Наконец в 1997 году было реставрировано тронное кресло Александра III в мастерской Государственного Эрмитажа для отправки в Копенгаген на международную выставку «Мария Федоровна – императрица России», родину датской принцессы Дагмар супруги Александра III.

Среди других тронное кресло Александра III выделяется не только своими размерами, но и особым царственным видом. Высокая спинка кресла выполнена в форме арки, ее колонны завершены капителями в виде царских корон. Два мифических грифона поддерживают широкое сиденье. Их крылья служат подлокотниками, а лапы - ножками кресла. Кресло обито золоченой парчой и вышито изображением российского герба. На спинке кресла и груди грифонов помещена монограмма «А III».

Несмотря на то, что кресло удивительно «подходит» этому русскому самодержцу с его могучей фигурой, твердым и сильным характером, известно, что первоначально оно принадлежало его отцу - императору

Александру II. Оно было выполнено в 1857-58 годах в мастерской Тура для Андреевского зала Московского Кремля. В 1883 году кресло обновили, заменив монограмму императоров, и вновь использовали во время коронации, но уже Александра III.

В ХХI веке все больше возрастает интерес к личности Александра III, его правлению, семье и, конечно, его дворцам. Естественно, Гатчинский дворец-музей не остался в стороне, ведь Гатчина в течение 13 лет была любимой резиденцией императора. В каком-то смысле Александр III стал брендовой фигурой музея. Появилось много публикаций, выставок, например, в антресольном этаже Арсенального каре была открыта выставка «Личные комнаты семьи Александра III», где в одном из помещений тронному креслу Александра III отведено центральное место.

Также недавно в Главном корпусе дворца состоялась выставка «…О главном в моей жизни», посвященная 175-летию со дня рождения Марии Федоровны, организованная совместно с другими российскими музеями и архивами. На ней были представлены два тронных кресла императрицы тоже из тех, которые были получены в далеком 1976 году из Музея Московского Кремля.

Одно напоминает кресло Александра III. Оно тоже имеет высокую, прямую спинку с вензелем Марии Федоровны. Кресло богато украшено деревянной, золоченой резьбой и обито темно-малиновым бархатом. Кроме этого, повторяется история его создания. Кресло первоначально принадлежало матери Александра III, императрице Марии Александровны, и было изготовлено в 1856 году для церемонии коронации Александра II и его супруги. И также в 1883 году оно было реставрировано с заменой вензеля.

Но самое удивительное, что в 1896 году это кресло в 3-й раз побывало на церемонии коронации, но уже Николая II. Тогда Мария Федоровна была уже вдовствующей императрицей.

Второе тронное кресло тоже принадлежало вдовствующей императрице Марии Федоровне. Оно выполнено по проекту графа А.Е. Комаровского. Образцом для него и аналогичных для императора Николая II и его супруги Александры Федоровны послужили тронные кресла русских царей из Оружейной палаты Московского Кремля, где Комаровский был хранителем. Кресла изготовили на фабрике мебели П.А. Шмидта.

Сейчас в хранилище Гатчинского дворца-музея остаются еще 4 кресла: Николая I, Александра II, Николая II и его супруги Александры Федоровны. Уверена, что им тоже найдется место на будущих престижных выставках.

Валентина Федорова