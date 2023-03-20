В Гатчинском районе добавят света на дорогах

В Гатчинском районе — это Малые Колпаны,Парицы, Гяргино, Жилпоселок, Сиверский, Кобрино, Тайцы. В Волосовском районе —Кикерино и Губаницы. В Волховском — Паша, Надкопанье и Кондратьево. В Бокситогорском: Синенка, Павловские Концы, Горелуха, Михайловские Концы, Большой Двор, Турково, Галично, Орловский Шлюз, Дерева, Борки, Заполье, Веретье, Падихино. В Тосненском: Никольское, само Тосно, Вокзальная улица в Тосно, Коркино, Шапки, Надино, Новолисино, Ерзуново. Староселье, Андрианово. Во Всеволожском — Сярьги.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратил особое внимание дорожного комитета и муниципальных руководителей на обустройство тротуаров в границах деревень, городов и поселков. «Пешеходная дорожка за полосой отвода наших дорог, по которой уже привыкли ходить люди, зачастую удобнее и безопаснее тротуаров вдоль трасс. При проектировании и дальнейшем строительстве это необходимо учитывать», — подчеркнул глава региона.

В прошлом году на региональных трассах Ленобласти было построено 35 километров нового освещения и почти 68 километров тротуаров. Все новые линии оснащаются специальной автоматической системой АСУНО, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние фонарей и корректировать их работу. Решение экономит время реагирования на проблемы и экономит средства на содержание искусственного освещения.