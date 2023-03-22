Антинаркотическая комиссия Ленинградской области подвела итоги года

Значительную роль здесь играет комплексная межведомственная профилактика. Для ребят создаются открытые молодежные пространства, их вовлекают в творческую, культурную, социальную, спортивную жизнь региона, транслируют позитивные сценарии поведения и культуру здорового образа жизни. Так в регионе регулярно проводятся молодёжные форумы, тематические военно-патриотические смены, соревнования, такие как международный фестиваль национальных культур «Молодежный этноград», форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания», акция «Синяя птица».

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин отметил необходимость внести коррективы в работу антинаркотической комиссии. «Как ГИБДД определяет опасные участки дорог, так и районы должны определять территории, где наблюдается активность наркодилеров. С этой целью в каждом районе планируется создание рабочих групп, в которые войдут заместители глав администраций по безопасности, члены территориальных антинаркотических комиссий, представители правоохранительных органов и старосты поселений, с целью предотвращения деятельности так называемых «закладчиков».

Сегодня, когда преступниками разрабатываются новые схемы наркосбыта, в том числе с применением IT-технологий, необходимо объединять усилия, продолжать активную информационно-просветительскую работу с родителями, педагогами средних и высших образовательных организаций, проводить социально-психологическое тестирование. Также необходимо проводить работу по диагностированию раннего потребления запрещенных веществ, реабилитации и ресоциализации, в том числе с привлечением некоммерческих организаций.