Весёлый, мудрый сабантуй

КАК НИТКА С ИГОЛКОЙ

Старт праздника сопровождался большим хороводом: взявшись за руки, жители и гости Ленинградской области, представители национальных общин закружились в одном большом круге. Праздничная программа вместила народные гулянья с выступлениями фольклорных коллективов из разных регионов, выставки национальных диаспор, ярмарку ремёсел и викторины. Посетителям предлагали заглянуть в татарскую деревню, прогуляться по башкирскому двору, а ещё впервые «заманивали» пройтись по новой улице — Аллее Дружбы народов, где свои обычаи и традиции представляли русские, дагестанцы и белорусы.

Нововведением этого года стали спортивные состязания с участием олимпийских чемпионов Николая Валуева и Светланы Журовой. Оказалось, что прославленные спортсмены знают, как научить быть дружелюбными тех, кто заражён вирусом вражды.

— С помощью спорта! — предлагает свою «вакцину от розни» Светлана Журова. — Ребята разных национальностей, которые занимаются в одной секции, не станут педалировать тему этнической принадлежности. Россия — уникальная страна. В мире нет больше государств, которые имели бы такое мультикультурное общество, как мы. Этот путь — самый продуктивный, и в этом смысле мы оказываемся, что называется, впереди планеты всей.

— История праздника связана с земледелием, точнее, с окончанием весенних полевых работ, — объясняет приехавшая из Елабуги дизайнер, основатель казанского бренда одежды и аксессуаров «Бюро Бану» Элара Шайхи. — Сабантуй имеет тысячелетнюю историю. Древние татары были кочевниками. В июне, когда солнце было в зените, они кланялись ему и просили хорошего урожая. В честь этого проводили конные скачки, а самые сильные люди посёлка участвовали в национальной спортивной борьбе — куряш. Знаете, что я заметила? Сабантуй, как и всеми любимый русский праздник Масленица, объединяет множество народов. Да и многие сегодняшние состязания и забавы напоминают старинные русские конкурсы, устраиваемые на проводах русской зимы. Вот такое смешение культур и традиций!

Гость из Башкирии Ильдар Абдульманов, в костюме яицкого казака с Поволжья, увидел много для себя интересного в татарской деревне. Ему очень понравилась выставка «Мелодия цвета» татарского художника Рашида Гилязова.

— Лёгкая конкуренция между нашими народами есть, но мы дружны, как ниточка с иголочкой, — признаётся Ильдар. — Разница между башкирами и татарами небольшая: несколько букв в алфавите, костюмы немного по-другому расшиты. Но мы часто вместе проводим мероприятия, стараемся привлекать молодёжь, чтобы не забывали о народных традициях. Сабантуй — особый праздник. Безусловно, со временем он видоизменился, но при этом сохранил древние традиции.

ОТ СТОЛБА ДО ЭЧПОЧМАКА

Как всегда, для взрослых и детей развернулись площадки с многочисленными забавами. Любителям активного отдыха предлагали побегать в мешках, подраться подушками на бревне, разбить глиняный горшок. А вот такое развлечение, как лазанье на гладкий столб, сначала собирало мало желающих. Первой вызвалась 13-летняя Анна Кольцова, но не смогла одолеть и пары метров.

— Столб очень скользкий, а так я легко до верхушки добралась бы, — уверена девушка.

В итоге быстрее всех достиг верха Артур Коршунов. И вызвал недовольство некоторых болельщиков и участников. Дело в том, что мужчина поступил по-хитрому: слегка обмазал одежду мёдом, чтобы не скользить по столбу.

— Главное — залезть на столб, а как ты это сделаешь и чем обмажешься — в условиях не прописано, — улыбается Артур. — Я впервые на таком празднике, меня друг позвал. А вот столбы покоряю часто — это моё хобби, на проводах зимы постоянно практикуюсь. Сейчас условия лучше, лето как-никак.

Пока в одной части большого поля разворачивались спортивные страсти, с другой тянуло невероятными ароматами готовящихся угощений. В огромных казанах доходил плов. Шеф-повара, настоящие профи кулинарного искусства, предлагали всем желающим попробовать национальные блюда. На какие только ухищрения и выдумки они не шли!

— Считается, что национальная кухня включает всё: неповторимый климат региона и местные красоты, историю, характер, душу народа и мастерство шеф-поваров, конечно, — рассказывает Азимжан Сабуров, педагог по кулинарному мастерству. — Еда иной раз лучше помогает понять культуру того или иного этноса. Кулинар — это музыкант. Из одной скрипки два разных мэтра извлекают разные звуки. Ну а чтобы высокие гости остались довольны, нужно не пожалеть частичку души. Тогда и блюдо получится отменным.

Наблюдать, как Азимжан колдует над пловом, — сплошное удовольствие. Сначала мэтр растапливает масло, потом добавляет в него нашинкованную морковь, лук полукольцами, мелко нарезанный болгарский перец и тушит до готовности. Затем вводит мясо, специи, а после к ним добавляет рис и всё заливает водой. Когда видишь, как он виртуозно нарезает овощи, делает зажарку, кажется, что всё это легко и просто. Однако без подготовки повторить его кулинарные «па» практически невозможно. Помимо плова, было много разных национальных угощений: чак-чак, эчпочмак, перемяч с мясом, балиш, баурсаки и другие блюда.

ИЗ ВЕКА В ВЕК

Но не одним «праздником живота» радовал Сабантуй. Колорит добавили национальные песни, которыми вокально-инструментальные ансамбли сопровождали весь фестиваль. В исполнении артистов звучали татарские и башкирские напевы, а танцоры пускались в зажигательный пляс.

Ансамбль народной песни «Сююмбике» из Елабуги — частый гость татаро-башкирских мероприятий. Он радовал присутствующих мелодичными татарскими мотивами. Здесь же можно было познакомиться с творчеством народных умельцев.

— Не зря Сабантуй называют интернациональным праздником, — говорит Ляйсан Юлукова из Башкирии. — Вместе с нами его отмечают черкесы, алтайцы, казахи, таджики и представители других народов. Он везде проходит с небольшими отличиями в деталях, но обычаи, песни и традиции сохраняются из века в век.

На большое мероприятие прибыло много почётных гостей. Среди них вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев, поздравивший от имени губернатора 47-го региона Александра Дрозденко всех собравшихся с праздником.

ИРЭН ОВСЕПЯН ФОТО: ИРЭН ОВСЕПЯН, LENOBL.ER.RU