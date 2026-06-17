Назначены выборы депутатов Заксобрания Ленобласти восьмого созыва

Решение принято в строгом соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области». В соответствии со статьей 5 областного закона решение о назначении выборов депутатов регионального парламента должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования (на сегодняшний день до 20 сентября остается 94 дня).

Комментируя итоги голосования, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин подчеркнул важность предстоящей кампании для дальнейшего развития региона:

«Назначение выборов – это всегда ответственный этап, знаковое событие для всей области. Жителям Ленинградской области предстоит выбрать депутатов восьмого созыва, которые будут работать над ключевыми задачами развития наших территорий в ближайшие пять лет. Мы рассчитываем на высокую гражданскую активность и ответственный подход избирателей. Все необходимые организационные меры для проведения честного и прозрачного волеизъявления уже прорабатываются совместно с Избирательной комиссией региона. Уверен, что достойные кандидаты, представляющие интересы людей, получат поддержку земляков».

Постановление уже подписано и в ближайшее время будет опубликовано в установленном порядке. С этого момента в Ленинградской области официально стартует избирательная кампания по выборам в региональный парламент.

Мария Суворова